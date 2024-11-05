Tuyển Thiết kế nội thất Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thiết kế nội thất

• Tiếp nhận thông tin, khảo sát mặt bằng dự án

• Phối hợp với Concept Designer/TeamLead/ Trưởng Bộ phận để thực hiện bản vẽ 2D đạt thẩm mỹvà tiến độ

• Thực hiện các bản vẽ Xin phép, bản vẽ Thi công, bản vẽ Hoàn công đúng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ dự án

• Cung cấp/ hỗ trợ thông tin cho bộ phận Thi công ngoài công trình

• Các công việc khác được yêu cầu từ QLTT/ Trưởng Bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Thiết kế, kiến trúc, kỹ thuật hoặc bằng cấp liên quan

• Kinh nghiệm từ 2 năm vị trí thiết kế 2D, Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các dự án thiết kế văn phòng (Office design), các công trình dân dụng,

• Thành thạo AutoCad, Sketchup các phần mềm Văn phòng khác

• Có kỹ năng đọc - hiểu bản vẽ kỹ thuật/ triển khai bản vẽ đúng quy định

• Tiếng Anh chuyên ngành đáp ứng công việc

• Chủ động sáng tạo để hoàn thành công việc đúng tiến độ/ Tương tác tốt với các bộ phận khác.

Tại Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội thăng tiến tốt

• Thu nhập hấp dẫn: Lương cạnh tranh + Thưởng dự án

• Chế độ phúc lợi: Các chế độ đầy đủ theo quy định Luật lao động

• Du lịch, YEP, ....

Cách Thức Ứng Tuyển

