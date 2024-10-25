Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Đề xuất ý tưởng và phân tích các yêu cầu thiết kế Khảo sát hiện trạng và lấy số liệu Thiết kế tại hiện trường để lên ý tưởng, Thiết kế và triển khai các không gian nội thất. Thực hiện công tác Thiết kế hoặc diễn họa các ý tưởng theo chỉ đạo. Tổ chức thực hiện công tác lập bản vẽ thi công - Shop drawing. Phối hợp xử lý và điều phối thông tin trong công tác lập bản vẽ thi công: Phối hợp với công trường tiến hành đo đạc thực tế, biện pháp thi công, tiến độ, các thông tin thay đổi phát sinh,...
Đề xuất ý tưởng và phân tích các yêu cầu thiết kế
Khảo sát hiện trạng và lấy số liệu Thiết kế tại hiện trường để lên ý tưởng, Thiết kế và triển khai các không gian nội thất.
Thực hiện công tác Thiết kế hoặc diễn họa các ý tưởng theo chỉ đạo.
Tổ chức thực hiện công tác lập bản vẽ thi công - Shop drawing.
Phối hợp xử lý và điều phối thông tin trong công tác lập bản vẽ thi công: Phối hợp với công trường tiến hành đo đạc thực tế, biện pháp thi công, tiến độ, các thông tin thay đổi phát sinh,...

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành: Thiết kế Nội thất, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan. Sẵn sàng đi công tác (nếu có) Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (Auto CAD, SketchUp, Photoshop,...)
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành: Thiết kế Nội thất, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.
Sẵn sàng đi công tác (nếu có)
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (Auto CAD, SketchUp, Photoshop,...)

Tại công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh so với thị trường,sẽ thương lương trong quá trình trao đổi chuyên môn Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của nhà nước Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty và Tập đoàn : Lương thưởng tháng, thưởng định kỳ các kỹ nghỉ lễ, tết, lương thưởng tháng thứ 13, các chế độ ưu đãi du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ, sử dụng sản phẩm của tập đoàn với giá ưu đãi của CBNV
Mức lương cạnh tranh so với thị trường,sẽ thương lương trong quá trình trao đổi chuyên môn
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của nhà nước
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty và Tập đoàn : Lương thưởng tháng, thưởng định kỳ các kỹ nghỉ lễ, tết, lương thưởng tháng thứ 13, các chế độ ưu đãi du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ, sử dụng sản phẩm của tập đoàn với giá ưu đãi của CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành

công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm, Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam

