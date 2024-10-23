Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS
- Hà Nội: Số 14, ngõ 975 Tam Trinh, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Thiết kế bao bì sản phẩm, demo sản phẩm, bao bì cấp 1, bao bì cấp 2
Thiết kế các ấn phẩm/ công cụ Marketing, phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng và sự kiện như: Poster, Brochure, Leaflet, Backdrop, Banner, Standee, POSM...
Thiết kế các ấn phẩm liên quan đến hoạt động xúc tiến bán hàng
Lên layout minh họa cho các concept thiết kế kèm theo bản hướng dẫn chi tiết font, size, type & các tiêu chí mỹ thuật liên quan đến bao bì sản phẩm của công ty
Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện thiết kế cho các ấn phẩm của sản phẩm, các sản phẩm
Triển khai in ấn/ phối hợp sản xuất các ấn phẩm/ công cụ Marketing cùng với các bộ phận khác
Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên
Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Marketing.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành tạo tối thiểu 2 phần mềm Photoshop và Illustrator.
Chăm chỉ, chủ động và chịu được áp lực công việc cao.
Có khả năng sáng tạo tốt.
Biết vẽ tay là một lợi thế (Không bắt buộc)
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tại CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 15.000.000 - 18.000.000 hoặc theo năng lực.
Hưởng nguyên lương trong thời gian thử việc.
Trả lương vào mùng 5 hàng tháng
Được trang bị đầy đủ thiết bị máy tính cấu hình cao.
Được đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn giúp phát triển, nâng cao tay nghề.
Có cơ hội thử sức trong các dự án lớn trong nước và quốc tế.
Tiềm năng phát triển, thăng tiến trong ngành
Môi trường trẻ trung, năng động & linh hoạt
Thể dục thể thao đều đặn (Cầu lông, bi-a, thể hình ...)
Bếp ăn trưa miễn phí
Bảo hiểm theo quy đinh
Các chế độ khác theo quy định luật lao động Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
