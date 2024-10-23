Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 14, ngõ 975 Tam Trinh, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thiết kế bao bì sản phẩm, demo sản phẩm, bao bì cấp 1, bao bì cấp 2 Thiết kế các ấn phẩm/ công cụ Marketing, phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng và sự kiện như: Poster, Brochure, Leaflet, Backdrop, Banner, Standee, POSM... Thiết kế các ấn phẩm liên quan đến hoạt động xúc tiến bán hàng Lên layout minh họa cho các concept thiết kế kèm theo bản hướng dẫn chi tiết font, size, type & các tiêu chí mỹ thuật liên quan đến bao bì sản phẩm của công ty Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện thiết kế cho các ấn phẩm của sản phẩm, các sản phẩm Triển khai in ấn/ phối hợp sản xuất các ấn phẩm/ công cụ Marketing cùng với các bộ phận khác Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Marketing.

Thiết kế bao bì sản phẩm, demo sản phẩm, bao bì cấp 1, bao bì cấp 2

Thiết kế các ấn phẩm/ công cụ Marketing, phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng và sự kiện như: Poster, Brochure, Leaflet, Backdrop, Banner, Standee, POSM...

Thiết kế các ấn phẩm liên quan đến hoạt động xúc tiến bán hàng

Lên layout minh họa cho các concept thiết kế kèm theo bản hướng dẫn chi tiết font, size, type & các tiêu chí mỹ thuật liên quan đến bao bì sản phẩm của công ty

Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện thiết kế cho các ấn phẩm của sản phẩm, các sản phẩm

Triển khai in ấn/ phối hợp sản xuất các ấn phẩm/ công cụ Marketing cùng với các bộ phận khác

Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng Marketing.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành tạo tối thiểu 2 phần mềm Photoshop và Illustrator. Chăm chỉ, chủ động và chịu được áp lực công việc cao. Có khả năng sáng tạo tốt. Biết vẽ tay là một lợi thế (Không bắt buộc) Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Sử dụng thành tạo tối thiểu 2 phần mềm Photoshop và Illustrator.

Chăm chỉ, chủ động và chịu được áp lực công việc cao.

Có khả năng sáng tạo tốt.

Biết vẽ tay là một lợi thế (Không bắt buộc)

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 15.000.000 - 18.000.000 hoặc theo năng lực. Hưởng nguyên lương trong thời gian thử việc. Trả lương vào mùng 5 hàng tháng Được trang bị đầy đủ thiết bị máy tính cấu hình cao. Được đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn giúp phát triển, nâng cao tay nghề. Có cơ hội thử sức trong các dự án lớn trong nước và quốc tế. Tiềm năng phát triển, thăng tiến trong ngành Môi trường trẻ trung, năng động & linh hoạt Thể dục thể thao đều đặn (Cầu lông, bi-a, thể hình ...) Bếp ăn trưa miễn phí Bảo hiểm theo quy đinh Các chế độ khác theo quy định luật lao động Việt Nam

Lương cứng từ 15.000.000 - 18.000.000 hoặc theo năng lực.

Hưởng nguyên lương trong thời gian thử việc.

Trả lương vào mùng 5 hàng tháng

Được trang bị đầy đủ thiết bị máy tính cấu hình cao.

Được đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn giúp phát triển, nâng cao tay nghề.

Có cơ hội thử sức trong các dự án lớn trong nước và quốc tế.

Tiềm năng phát triển, thăng tiến trong ngành

Môi trường trẻ trung, năng động & linh hoạt

Thể dục thể thao đều đặn (Cầu lông, bi-a, thể hình ...)

Bếp ăn trưa miễn phí

Bảo hiểm theo quy đinh

Các chế độ khác theo quy định luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CARBON BILLIARDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin