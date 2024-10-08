Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà ICOM, 17/95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Nghiên cứu và điều chỉnh guideline design của từng sản phẩm - Thiết kế ấn phẩm đa kênh (social, app, website, offline...) - Dẫn dắt và phát triển các ý tưởng thiết kế sáng tạo tập trung vào thương hiệu, từ giai đoạn ý tưởng đến sản phẩm hoàn thiện; - Hợp tác chặt chẽ với đội ngũ nội bộ để nắm bắt yêu cầu dự án, đảm bảo các sản phẩm thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn thương hiệu và truyền tải thông điệp một cách hiệu quả; - Phát triển các concept sáng tạo, bố cục và thiết kế cho nhiều loại hình truyền thông khác nhau, bao gồm Key Visual, Banner InApp, Webview, Social Post,...
Tuỳ từng ứng dụng của Hệ sinh thái, các hình thức kinh doanh hiện tại sẽ visual trên các hình thức như mua sắm, viễn thông, sống xanh, điện năng...

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế Đồ họa hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Sử dụng thành thạo tối thiểu Adobe Photoshop và Illustrators - Am hiểu và thành thạo nhiều phong cách thiết kế khác nhau như Game, Quảng cáo, Thương mại điện tử,...; - Hiểu rõ cách kể chuyện thông qua hình ảnh và xây dựng ý tưởng hình ảnh;
-Tiếng Anh giao tiếp
-Tin học văn phòng thành thạo - Adobe - tối thiểu phải thông thạo Photoshop, Illustrators để đáp ứng các thiết kế graphic design Nếu có hiểu biết về Figma, cách làm Ladipage, InDessign là 1 lợi thế.
-Ứng viên cẩn có tư duy research về sản phẩm, tư duy về hình ảnh, màu sắc.
-Kỹ năng quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: up to 20 triệu. Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Review lương định kỳ 2 lần/ năm và đột xuất nếu kết quả công việc tốt. Chế độ du lịch 8.000.000 VNĐ/người/năm, du lịch trong nước và nước ngoài. Các chế độ du lịch, lễ hội theo quy định của công ty thưởng 1.000.000 VNĐ/ người, sinh nhật 500.000 VNĐ/người. Teambuilding hằng năm Thưởng cuối năm tháng lương thứ 13 và 1-2 tháng lương theo kết quả kinh doanh. Được trang bị máy tính và đầy đủ thiết bị khác phục vụ công việc. Môi trường làm việc Chuyên nghiệp – Năng động – Thân thiện – Trọng dụng người tài.
Mức thu nhập: up to 20 triệu.
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.
Review lương định kỳ 2 lần/ năm và đột xuất nếu kết quả công việc tốt.
Chế độ du lịch 8.000.000 VNĐ/người/năm, du lịch trong nước và nước ngoài.
Các chế độ du lịch, lễ hội theo quy định của công ty thưởng 1.000.000 VNĐ/ người, sinh nhật 500.000 VNĐ/người.
Teambuilding hằng năm
Thưởng cuối năm tháng lương thứ 13 và 1-2 tháng lương theo kết quả kinh doanh.
Được trang bị máy tính và đầy đủ thiết bị khác phục vụ công việc.
Môi trường làm việc Chuyên nghiệp – Năng động – Thân thiện – Trọng dụng người tài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà ICOM, Số 17/95A Trần Thái Tông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

