Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sunshine, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thiết kế kiến trúc (ý tưởng) các loại công trình kiến trúc, biệt thự cao cấp, chung cư, khách sạn, văn phòng, trường học, bệnh viện, công viên.... Triển khai phương án thiết kế ý tưởng 3D, vẽ layout 2D autocad; Tham mưu cho Trưởng Bộ phận liên quan đến các thiết kế đồng thời tham gia thiết kế của dự án Công ty; Làm việc nhóm, làm việc với các bộ môn liên kết, đối tác,... Tham gia các cuộc họp và phối hợp làm việc với BQLDA và các đơn vị kỹ thuật nếu cần thiết; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên; Thiết kế, triển khai thành thạo bản vẽ 2D, Autocad, Photoshop,...vẽ phối cảnh 3D nội thất.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Xây dựng hoặc Đại học Kiến trúc chuyên ngành có liên quan; Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm; Có kinh nghiệm thiết kế layout 2D, phối cảnh 3D, triển khai hồ sơ các công trình kiến trúc biệt thự cao cấp, chung cư, khách sạn, văn phòng, trường học, bệnh viện, công viên.... Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad/SketchUp/ 3D Max / D5/ Photoshop.. và kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn : theo thỏa thuận, tùy thuộc vào năng lực thực tế; Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty; Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc; Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác; Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật định; Nghỉ mát hàng năm cùng Tập đoàn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.