Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA TORNADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo (banner, poster, brochure, tờ rơi, standee, v.v.) phục vụ cho các chiến dịch marketing và sự kiện. Phát triển và duy trì nhận diện thương hiệu của công ty trên các kênh truyền thông (website, mạng xã hội, email, v.v.). Thiết kế nội dung số cho các nền tảng trực tuyến như website, Facebook, LinkedIn, Zalo, YouTube, bao gồm hình ảnh, video, infographic và tài liệu truyền thông. Phối hợp với team marketing để lên ý tưởng và triển khai các video ads và video content đơn giản phục vụ quảng cáo và tăng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉnh sửa và biên tập video ngắn (video ads, reels, stories) phù hợp với tiêu chuẩn của từng nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Thiết kế layout và hình ảnh cho website, đảm bảo tính nhất quán về nhận diện thương hiệu và giao diện thân thiện với người dùng. Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thiết kế mới, đặc biệt là video content, để áp dụng vào công việc.

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo (banner, poster, brochure, tờ rơi, standee, v.v.) phục vụ cho các chiến dịch marketing và sự kiện.

Phát triển và duy trì nhận diện thương hiệu của công ty trên các kênh truyền thông (website, mạng xã hội, email, v.v.).

Thiết kế nội dung số cho các nền tảng trực tuyến như website, Facebook, LinkedIn, Zalo, YouTube, bao gồm hình ảnh, video, infographic và tài liệu truyền thông.

Phối hợp với team marketing để lên ý tưởng và triển khai các video ads và video content đơn giản phục vụ quảng cáo và tăng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Chỉnh sửa và biên tập video ngắn (video ads, reels, stories) phù hợp với tiêu chuẩn của từng nền tảng như Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn.

Thiết kế layout và hình ảnh cho website, đảm bảo tính nhất quán về nhận diện thương hiệu và giao diện thân thiện với người dùng.

Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thiết kế mới, đặc biệt là video content, để áp dụng vào công việc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện hoặc các lĩnh vực liên quan. Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và chỉnh sửa video. Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, và các công cụ chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects hoặc các ứng dụng chỉnh sửa video cơ bản khác. Có khả năng biên tập video ads, video content ngắn cho các nền tảng social media. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả. Kỹ năng sáng tạo và nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng thiết kế và video marketing mới. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về tài chính, phái sinh hàng hóa hoặc đã từng làm việc trong lĩnh vực tài chính. Có kinh nghiệm trong việc quay dựng, setup thiết bị quay video là 1 lợi thế

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và chỉnh sửa video.

Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, và các công cụ chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects hoặc các ứng dụng chỉnh sửa video cơ bản khác.

Có khả năng biên tập video ads, video content ngắn cho các nền tảng social media.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

Kỹ năng sáng tạo và nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng thiết kế và video marketing mới.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về tài chính, phái sinh hàng hóa hoặc đã từng làm việc trong lĩnh vực tài chính.

Có kinh nghiệm trong việc quay dựng, setup thiết bị quay video là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA TORNADO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 8-12 triệu, thưởng theo hiệu quả công việc. Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển bản thân. Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và các hoạt động team building. Làm việc giờ hành chính từ 8h00 đến 17h00, 5 ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Được cung cấp đầy đủ công cụ và thiết bị phục vụ cho công việc.

Mức lương cạnh tranh 8-12 triệu, thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển bản thân.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và các hoạt động team building.

Làm việc giờ hành chính từ 8h00 đến 17h00, 5 ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

Được cung cấp đầy đủ công cụ và thiết bị phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH HÀNG HÓA TORNADO

