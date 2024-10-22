Tuyển Thời trang Công ty Cổ phần Thời Trang Yody làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thời Trang Yody
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty Cổ phần Thời Trang Yody

Thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thời trang Tại Công ty Cổ phần Thời Trang Yody

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa HH1 CC 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nghiên cứu thị trường - khách hàng - Nghiên cứu thị trường - khách hàng để xác định các xu hướng phom dáng phù hợp cho sản phẩm theo đúng định hướng và chiến lược thương hiệu 2. Thiết kế mẫu - Phối hợp với các thành viên trong bộ phận thiết kế để lên những ý tưởng thiết kế, - Nghiên cứu phom dáng, xây dựng bảng thông số kỹ thuật cho các dòng sản phẩm được yêu cầu, theo chất liệu được cung cấp. - Giám sát và chịu trách nhiệm các khâu từ ra rập, lên mẫu thật, hoàn thiện, duyệt mẫu... cho tới khi ra sản phẩm cuối cùng - Kiểm tra chất lượng sản phẩm mẫu - Theo dõi quá trình sản xuất và xử lý các vấn đề khi cần thiết 3. Thông tin sản phẩm - Xây dựng bộ thông số về sản phẩm - Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu sản xuất 4. Chào mẫu, giới thiệu sản phẩm - Phối hợp với các thành viên trong bộ phận thiết kế để chào mẫu, giới thiệu sản phẩm mẫu đến các phòng ban, bộ phận có liên quan
1. Nghiên cứu thị trường - khách hàng
2. Thiết kế mẫu
3. Thông tin sản phẩm
4. Chào mẫu, giới thiệu sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng đọc - hiểu bản thiết kế, mô hình thiết kế của ngành hàng tương ứng
- Am hiểu về chất liệu
- Có khả năng nhạy bén với công nghệ (Opitex, 3D.....)
- Sử dụng tốt các dụng cụ cắt, may, đo trong phòng mẫu ...
- Khả năng nghiên cứu khách hàng, thị trường và đưa ra xu hướng thiết kế
- Có khả năng tập trung tốt
- Là người cẩn thận, chi tiết trong công việc
- Ưu tiên mạnh về hàng office hoặc sport

Tại Công ty Cổ phần Thời Trang Yody Thì Được Hưởng Những Gì

- Một môi trường làm việc năng động, cởi mở và tôn trọng sự khác biệt, thúc đẩy văn hoá học tập
- Sự tin tưởng và trao quyền để bạn có thể tiếp xúc và giải quyết những thách thức thực tế đến từ thị trường
- Lộ trình phát triển sự nghiệp nhanh chóng với một mức lương cạnh tranh
- Thưởng cuối năm dựa theo kết quả kinh doanh
- Chính sách đặc biệt từ YODY (quà tết, ưu đãi mua hàng nội bộ...)
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Cấp nơi ở tại TP. Hải Dương, xe đưa đón trong ngày Hà Nội - Hải Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thời Trang Yody

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thời Trang Yody

Công ty Cổ phần Thời Trang Yody

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: TP. Hải Dương và các VP khác tại Hà Nội, Đà Nẵng, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

