Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sunshine, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế Nội thất: Tiếp nhận và đề xuất ý tưởng, phương án thiết kế sản phẩm, nội thất nhà ở, văn phòng, khách sạn, biệt thự... thiết kế nội thất các dự án được giao; Thiết kế Hồ sơ bán hàng: Thiết kế hồ sơ bán hàng cho các dự án được giao; Làm việc nhóm, làm việc với các bộ môn liên kết, đối tác... Tham gia các cuộc họp và phối hợp làm việc với BQLDA và các đơn vị kỹ thuật nếu cần thiết; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên; Thiết kế, triển khai thành thạo bản vẽ 2D, 3D, Autocad, Sketchup, Vray 3Dmax, photoshop....

Thiết kế Nội thất: Tiếp nhận và đề xuất ý tưởng, phương án thiết kế sản phẩm, nội thất nhà ở, văn phòng, khách sạn, biệt thự... thiết kế nội thất các dự án được giao;

Thiết kế Hồ sơ bán hàng: Thiết kế hồ sơ bán hàng cho các dự án được giao;

Làm việc nhóm, làm việc với các bộ môn liên kết, đối tác...

Tham gia các cuộc họp và phối hợp làm việc với BQLDA và các đơn vị kỹ thuật nếu cần thiết;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên;

Thiết kế, triển khai thành thạo bản vẽ 2D, 3D, Autocad, Sketchup, Vray 3Dmax, photoshop....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành KTS Công trình hoặc ngành liên quan; Sử dụng thành thạo các phần mềm Đồ họa, Photoshop và Văn phòng... Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Sketchup, 3Ds max (corona, vray render), AutoCAD, Photoshop. Tính cách trung thực, thẳng thắn, vui vẻ, hòa đồng. Biết lắng nghe và cầu thị, nhiệt tình trong các hoạt động sinh hoạt chung.

Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành KTS Công trình hoặc ngành liên quan;

Sử dụng thành thạo các phần mềm Đồ họa, Photoshop và Văn phòng...

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Sketchup, 3Ds max (corona, vray render), AutoCAD, Photoshop.

Tính cách trung thực, thẳng thắn, vui vẻ, hòa đồng. Biết lắng nghe và cầu thị, nhiệt tình trong các hoạt động sinh hoạt chung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn : theo thỏa thuận, tùy thuộc vào năng lực thực tế; Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty; Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc; Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác; Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật định; Nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm cùng Tập đoàn;

Mức lương hấp dẫn : theo thỏa thuận, tùy thuộc vào năng lực thực tế;

Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc;

Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác;

Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật định;

Nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm cùng Tập đoàn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin