Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP
- Hồ Chí Minh: 663
- 665 Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
1.Thiết kế giao diện người dùng
- Nghiên cứu sản phẩm và thiết kế UI/UX cho sản phẩm từ kiến trúc thông tin đến tạo bản phác thảo (Wireframe)
- Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thiết kế mới: về điều hướng sử dụng và thiết kế trực quan
- Mô phỏng sản phẩm (prototype)
- Kiểm nghiệm sản phẩm mẫu với người dùng mục tiêu và chỉnh sửa kịp thời.
2. Quản lý quá trình thực hiện sản phẩm
- Phối hợp cùng với đội lập trình (đối tác hoặc nội bộ) để làm rõ các thiết kế và tương tác trong sản phẩm mẫu
- Kiếm tra sự tương tác và thích ứng của sản phẩm do đội lập trình thực hiện
- Quản lý toàn bộ thiết kế từ sản phẩm mẫu đến thực tế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Cao Đăng/Đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Chứng chỉ về UI/UX
Trình độ ngoại ngữ: khả năng đọc tài liệu tiếng Anh tốt.
Sử dụng tốt các công cụ: Figma, Photoshop, AI, Sketch
Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở thiết kế giao diện người dùng, thiết kế trải nghiệm người dùng
Kinh nghiệm ở các lĩnh vực: tài chính, bất động sản, bảo hiểm, SAAS.
Độ tuổi: 25 – 30
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc nhận 100% lương
BHXH đóng full lương
Phụ cấp cơm trưa 50.000đ/ngày công
Lương tháng 13
Thưởng lễ, tết, hiếu hỉ, thành tích,...
Du lịch hàng năm 5 sao, di chuyển máy bay
Chính sách khen thưởng Đề tài cải tiến sáng tạo cũng như hưởng lợi nhuận lâu dài từ đề tài.
Ưu đãi đầu tư nội bộ.
Chính sách hỗ trợ giáo dục cho con của CBNV
Chính sách chăm sóc sức khoẻ cho gia đình CBNV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP
