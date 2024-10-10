Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 663

- 665 Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Thiết kế giao diện người dùng
- Nghiên cứu sản phẩm và thiết kế UI/UX cho sản phẩm từ kiến trúc thông tin đến tạo bản phác thảo (Wireframe)
- Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thiết kế mới: về điều hướng sử dụng và thiết kế trực quan
- Mô phỏng sản phẩm (prototype)
- Kiểm nghiệm sản phẩm mẫu với người dùng mục tiêu và chỉnh sửa kịp thời.
2. Quản lý quá trình thực hiện sản phẩm
- Phối hợp cùng với đội lập trình (đối tác hoặc nội bộ) để làm rõ các thiết kế và tương tác trong sản phẩm mẫu
- Kiếm tra sự tương tác và thích ứng của sản phẩm do đội lập trình thực hiện
- Quản lý toàn bộ thiết kế từ sản phẩm mẫu đến thực tế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao Đăng/Đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Chứng chỉ về UI/UX Trình độ ngoại ngữ: khả năng đọc tài liệu tiếng Anh tốt. Sử dụng tốt các công cụ: Figma, Photoshop, AI, Sketch Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở thiết kế giao diện người dùng, thiết kế trải nghiệm người dùng Kinh nghiệm ở các lĩnh vực: tài chính, bất động sản, bảo hiểm, SAAS. Độ tuổi: 25 – 30
Trình độ học vấn: Cao Đăng/Đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Chứng chỉ về UI/UX
Trình độ ngoại ngữ: khả năng đọc tài liệu tiếng Anh tốt.
Sử dụng tốt các công cụ: Figma, Photoshop, AI, Sketch
Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở thiết kế giao diện người dùng, thiết kế trải nghiệm người dùng
Kinh nghiệm ở các lĩnh vực: tài chính, bất động sản, bảo hiểm, SAAS.
Độ tuổi: 25 – 30

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương BHXH đóng full lương Phụ cấp cơm trưa 50.000đ/ngày công Lương tháng 13 Thưởng lễ, tết, hiếu hỉ, thành tích,... Du lịch hàng năm 5 sao, di chuyển máy bay Chính sách khen thưởng Đề tài cải tiến sáng tạo cũng như hưởng lợi nhuận lâu dài từ đề tài. Ưu đãi đầu tư nội bộ. Chính sách hỗ trợ giáo dục cho con của CBNV Chính sách chăm sóc sức khoẻ cho gia đình CBNV
Thử việc nhận 100% lương
BHXH đóng full lương
Phụ cấp cơm trưa 50.000đ/ngày công
Lương tháng 13
Thưởng lễ, tết, hiếu hỉ, thành tích,...
Du lịch hàng năm 5 sao, di chuyển máy bay
Chính sách khen thưởng Đề tài cải tiến sáng tạo cũng như hưởng lợi nhuận lâu dài từ đề tài.
Ưu đãi đầu tư nội bộ.
Chính sách hỗ trợ giáo dục cho con của CBNV
Chính sách chăm sóc sức khoẻ cho gia đình CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PI GROUP

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 663 - 665 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

