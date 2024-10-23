Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường An Lợi Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thương hiệu Nội thất Kuka Home - Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing...

Thương hiệu Nội thất Kuka Home

- Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: standee, banner, backdrop, bandroll, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher, các banner để trang trí văn phòng...

- Làm các video dạng animation và làm sub cho video để quảng cáo

- Thiết kế slide, brochure giới thiệu sản phẩm cho Công ty

- Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty

- Thực hiện các công việc được phân công thêm từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn, bằng cấp chuyên môn

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Thiết kế, và các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Khả năng

Có khả năng làm việc độc lập để thực hiện công việc khi có yêu cầu.

Khả năng kiểm soát thời gian và công việc.

Khả năng tham mưu

Kỹ năng tin học

Thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử, internet, mạng xã hội

Kỹ năng khác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương + Thưởng KPI + Thưởng doanh số (với các vị trí kinh doanh)

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN khi hết thời gian thử việc (tối đa 2 tháng).

12 ngày nghỉ phép / năm, mỗi 5 năm có thêm 1 ngày phép.

Hỗ trợ chi phí gửi xe ở nơi làm việc. Hỗ trợ bữa ăn tại cateen (VP HCM).

Xem xét điều chỉnh lương định kỳ 01 lần/năm (đối với kinh doanh 02 lần/năm).

Teambuilding, Thưởng doanh số năm theo tình hình kinh doanh.

Tặng voucher, Thưởng các ngày lễ, tết, quà tặng sinh nhật, ....

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng miễn phí.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có khả năng học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN VIỆT SÔNG HỒNG HOLDINGS

