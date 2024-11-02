Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16 Trịnh Hoài Đức, Quận 5

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 20 Triệu

• Tham gia đóng góp xây dựng ý tưởng và thiết kế theo yêu cầu cho các dự án tổ chức sự kiện và các hoạt động quảng bá marketing sản phẩm.
• Chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai bản vẽ thi công, phối cảnh không gian trưng bày cho các sản phẩm của công ty...và tất cả các ấn phẩm liên quan đến ngành quảng cáo, tổ chức sự kiện.
• Hiểu biết về chất liệu sản xuất và có thể đưa ra ý kiến đề xuất về chất liệu sản xuất sản phẩm.
• Đưa ra ý tưởng, và tư vấn cho bộ phận dự án các ý tưởng thiết kế. Chọn lựa màu sắc hài hòa phù hợp xu hướng.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành liên quan đến thiết kế.
• Kinh nghiệm từ 2năm ở vị trí Thiết kế, thành thảo thiết kế 3D
• Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như: Photoshop, 3D Max,
Illustrator, Corel Draw ...
• Sáng tạo và có khả năng trình bày ý tưởng thuyết phục.
• Năng động, nhanh nhạy, chịu khó, hòa đồng, cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Theo giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 7 (riêng ngày thứ 7 của hai tuần giữa tháng được nghỉ ngày thứ 7).
Phụ cấp cơm trưa 30,000 đồng/ngày.
Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết...)
Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm theo quy định.
Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: công tác phí, tiền cơm trưa, xe công tác, đồng phục, nghỉ mát, khám sức khỏe,...
Thời gian làm việc: Theo giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 7 (riêng ngày thứ 7 của hai tuần giữa tháng được nghỉ ngày thứ 7).
Phụ cấp cơm trưa 30,000 đồng/ngày.
Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết...)
Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm theo quy định.
Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: công tác phí, tiền cơm trưa, xe công tác, đồng phục, nghỉ mát, khám sức khỏe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY (BITEX) Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 16 Trịnh Hoài Đức, Phường 13, Quận 5, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

