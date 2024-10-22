Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH DEBA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH DEBA
- Hồ Chí Minh: 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Đến 8 Triệu
Chịu trách nhiệm phát triển Thiết kế Website, Landing Page, ....
Có khả năng Responsive Design (desktop, tablet, mobile)
Nắm rõ quy chuẩn về màu sắc, khoảng cách, Layout,...
Biết sáng tạo hình ảnh minh họa, infographic v.v...
Chỉnh sửa thiết kế theo feedback của khách hàng.
Hỗ trợ các công việc liên quan đến thiết kế.
Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí Website Designer
Thành thạo các công cụ thiết kế (PSD, AI, Figma,...)
Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển Design System là một lợi thế rất lớn cho các bạn
CV gửi về có đính kèm file hoặc link Portfolio(Dribble, Behance, Google Drive,....) chứa đựng những dự án tốt nhất để chứng minh năng lực của bạn
Có khả năng làm việc nhóm, trách nhiệm cao, linh hoạt trong công việc.
Có thẩm mỹ tốt, tư duy logic và khả năng sáng tạo ý tưởng, chủ động nghiên cứu và tìm tòi, đam mê với công việc.
Trung thực, chủ động, cẩn thận, và có trách nhiệm với công việc, với sản phẩm do chính mình làm ra.
Tại CÔNG TY TNHH DEBA Thì Được Hưởng Những Gì
Đồng nghiệp: Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, phối kết hợp, phát triển, ổn định, lâu dài
Triển khai lâu dài với nhiều dự án
Thời gian linh động
Hoạt động thể thao: cầu lông, bóng đá,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DEBA
