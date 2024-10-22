Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH DEBA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 8 Triệu

Mức lương Đến 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Đến 8 Triệu

Chịu trách nhiệm phát triển Thiết kế Website, Landing Page, .... Có khả năng Responsive Design (desktop, tablet, mobile) Nắm rõ quy chuẩn về màu sắc, khoảng cách, Layout,... Biết sáng tạo hình ảnh minh họa, infographic v.v... Chỉnh sửa thiết kế theo feedback của khách hàng. Hỗ trợ các công việc liên quan đến thiết kế.

Chịu trách nhiệm phát triển Thiết kế Website, Landing Page, ....

Có khả năng Responsive Design (desktop, tablet, mobile)

Nắm rõ quy chuẩn về màu sắc, khoảng cách, Layout,...

Biết sáng tạo hình ảnh minh họa, infographic v.v...

Chỉnh sửa thiết kế theo feedback của khách hàng.

Hỗ trợ các công việc liên quan đến thiết kế.

Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí Website Designer Thành thạo các công cụ thiết kế (PSD, AI, Figma,...) Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển Design System là một lợi thế rất lớn cho các bạn CV gửi về có đính kèm file hoặc link Portfolio(Dribble, Behance, Google Drive,....) chứa đựng những dự án tốt nhất để chứng minh năng lực của bạn Có khả năng làm việc nhóm, trách nhiệm cao, linh hoạt trong công việc. Có thẩm mỹ tốt, tư duy logic và khả năng sáng tạo ý tưởng, chủ động nghiên cứu và tìm tòi, đam mê với công việc. Trung thực, chủ động, cẩn thận, và có trách nhiệm với công việc, với sản phẩm do chính mình làm ra.

Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí Website Designer

Thành thạo các công cụ thiết kế (PSD, AI, Figma,...)

Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển Design System là một lợi thế rất lớn cho các bạn

CV gửi về có đính kèm file hoặc link Portfolio(Dribble, Behance, Google Drive,....) chứa đựng những dự án tốt nhất để chứng minh năng lực của bạn

Có khả năng làm việc nhóm, trách nhiệm cao, linh hoạt trong công việc.

Có thẩm mỹ tốt, tư duy logic và khả năng sáng tạo ý tưởng, chủ động nghiên cứu và tìm tòi, đam mê với công việc.

Trung thực, chủ động, cẩn thận, và có trách nhiệm với công việc, với sản phẩm do chính mình làm ra.

Tại CÔNG TY TNHH DEBA Thì Được Hưởng Những Gì

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, phối kết hợp, phát triển, ổn định, lâu dài Triển khai lâu dài với nhiều dự án Thời gian linh động Hoạt động thể thao: cầu lông, bóng đá,...

Đồng nghiệp: Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, phối kết hợp, phát triển, ổn định, lâu dài

Triển khai lâu dài với nhiều dự án

Thời gian linh động

Hoạt động thể thao: cầu lông, bóng đá,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DEBA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin