Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Trực tiếp liên hệ và đến nhà khách hàng hoặc bất kỳ địa điểm cần thiết để thu hồi nợ;

• Đưa ra phương án/giải pháp nhằm thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ trong trường hợp khách hàng không hợp tác;

• Kịp thời báo cáo các vấn đề thu hồi nợ (đối tượng khách hàng, ngành nghề kinh doanh, gian lận hoặc vi phạm của nhân viên ngân hàng...) và các xu hướng nợ xấu;

• Phối hợp với các thành viên khác trong đơn vị để đảm bảo hoàn thành tốt công tác thu hồi nợ;

• Làm việc trực tiếp với các cơ quan hữu quan (theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp) trong trường hợp được yêu cầu phối hợp để điều tra gian lận;

• Tuân thủ các chính sách và quy định, quy trình về thu hồi nợ của Ngân hàng VPBank và quy định của Pháp luật;

• Gửi báo cáo kết quả hoàn thành công việc hàng ngày cho Trưởng Bộ phận thuộc khu vực trách. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo trực tiếp;

• Thực hiện các sáng kiến và công việc để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam, có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì, thông thạo đường sá; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương hoặc Sales hoặc Thu hồi nợ tại các Ngân hàng, AMC, Tổ chức Tài chính, Công ty Thu hồi nợ, ...; Ứng viên có thể di chuyển các địa bàn Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm việc; Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát; Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt; Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, ...

Ưu tiên Nam, có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì, thông thạo đường sá;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương hoặc Sales hoặc Thu hồi nợ tại các Ngân hàng, AMC, Tổ chức Tài chính, Công ty Thu hồi nợ, ...;

Ứng viên có thể di chuyển các địa bàn

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm việc;

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát;

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt;

Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, ...

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10.000.000 trở lên + Phụ cấp xăng xe 700K/tháng + Cơm trưa 25-35K/ngày làm việc + Phụ cấp điện thoại 194k/tháng Thưởng contest tháng, quý, năm Lương tháng thứ 13+ Thưởng cuối năm, Thưởng các Ngày lễ, Tết, Sinh nhật Ngân hàng,... Điều chỉnh lương định kỳ 1 năm/lần theo quy định của VPBank Thử việc 1-2 tháng và được ký HĐLĐ 12 tháng 12-14 ngày nghỉ phép năm Tham gia đầy đủ các BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Có lộ trình thăng tiến rõ ràng Các khoá đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành (đào tạo nội bộ, hỗ trợ chi phí cho các khoá ngắn hạn bên ngoài). Môi trường làm việc năng nộng, cơ hội thăng tiến (đánh giá hiệu quả làm việc 2 lần/năm, xem xét điều chỉnh lương định kỳ 1 lần/năm). Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng: Hội thao VPBank - bóng đá, tennis, cầu lông, AOE...; Cuộc thi Sing & Dance; Thi Trạng Nguyên; các chuyến đi tình nguyện, ... Đảm bảo các quyền lợi theo quy định của pháp luật, chế độ phúc lợi hấp dẫn cho nhân viên của Ngân hàng VPBank: du lịch thường niên, miễn phí dịch vụ ngân hàng, vay ưu đãi, bảo hiểm sức khoẻ PVI, ...

Lương cứng từ 10.000.000 trở lên + Phụ cấp xăng xe 700K/tháng + Cơm trưa 25-35K/ngày làm việc + Phụ cấp điện thoại 194k/tháng Thưởng contest tháng, quý, năm

Lương tháng thứ 13+ Thưởng cuối năm, Thưởng các Ngày lễ, Tết, Sinh nhật Ngân hàng,...

Điều chỉnh lương định kỳ 1 năm/lần theo quy định của VPBank

Thử việc 1-2 tháng và được ký HĐLĐ 12 tháng

12-14 ngày nghỉ phép năm

Tham gia đầy đủ các BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Các khoá đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành (đào tạo nội bộ, hỗ trợ chi phí cho các khoá ngắn hạn bên ngoài).

Môi trường làm việc năng nộng, cơ hội thăng tiến (đánh giá hiệu quả làm việc 2 lần/năm, xem xét điều chỉnh lương định kỳ 1 lần/năm).

Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Công ty và Ngân hàng: Hội thao VPBank - bóng đá, tennis, cầu lông, AOE...; Cuộc thi Sing & Dance; Thi Trạng Nguyên; các chuyến đi tình nguyện, ...

Đảm bảo các quyền lợi theo quy định của pháp luật, chế độ phúc lợi hấp dẫn cho nhân viên của Ngân hàng VPBank: du lịch thường niên, miễn phí dịch vụ ngân hàng, vay ưu đãi, bảo hiểm sức khoẻ PVI, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin