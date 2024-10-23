Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Nhà Crescent Plaza, Lầu 6, 105 Tôn Dật Tiên, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện cuộc gọi đến khách hàng để nhắc nhở/thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ trước hạn hoặc quá hạn Nhắc nhở khách hàng về số nợ, phí phạt phát sinh nếu khách hàng chậm thanh toán. Hướng dẫn khách hàng phương thức thanh toán cho ngân hàng Cập nhật thông tin mới của khách hàng Báo cáo, cập nhật tiến độ xử lý nợ trên hệ thống của ngân hàng và ban quản lý

Thực hiện cuộc gọi đến khách hàng để nhắc nhở/thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ trước hạn hoặc quá hạn

Nhắc nhở khách hàng về số nợ, phí phạt phát sinh nếu khách hàng chậm thanh toán.

Hướng dẫn khách hàng phương thức thanh toán cho ngân hàng

Cập nhật thông tin mới của khách hàng

Báo cáo, cập nhật tiến độ xử lý nợ trên hệ thống của ngân hàng và ban quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Chuyên ngành Luật, Tài Chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ từ 6 tháng trở lên. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm việc; Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát; Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt; Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, ...

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Chuyên ngành Luật, Tài Chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ từ 6 tháng trở lên. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm việc;

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát;

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt;

Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, ...

Tại Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực:

Lương cơ bản: 6.5tr + Phụ cấp cơm: 150.000/ngày + Hoa hồng: theo năng lực Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Lương cơ bản: 6.5tr + Phụ cấp cơm: 150.000/ngày + Hoa hồng: theo năng lực

Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động

Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin