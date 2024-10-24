Tuyển Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Nhà Crescent Plaza, Lầu 6, 105 Tôn Dật Tiên, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện cuộc gọi đến khách hàng để nhắc nhở/thuyết phục khách hàng thanh toán khoản nợ trước hạn hoặc quá hạn Nhắc nhở khách hàng về số nợ, phí phạt phát sinh nếu khách hàng chậm thanh toán. Hướng dẫn khách hàng phương thức thanh toán cho ngân hàng Cập nhật thông tin mới của khách hàng Báo cáo, cập nhật tiến độ xử lý nợ trên hệ thống của ngân hàng và ban quản lý
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Chuyên ngành Luật, Tài Chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ từ 6 tháng trở lên. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm việc; Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát; Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt; Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, ...
Tại Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực:
Lương cơ bản: 6.5tr + Phụ cấp cơm: 150.000/ngày + Hoa hồng: theo năng lực Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ban Tín Dụng Tiêu Dùng - Ngân Hàng Shinhan Bank Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 14, toà nhà PEGASUS, Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

