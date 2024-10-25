Tuyển Chuyên Viên Thu Mua thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Dịch vụ Asan
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Dịch vụ Asan

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1. Tìm kiếm, đánh giá, đàm phán nhà cung cấp cũ và mới (25%)
- Đề xuất nguồn hàng hóa chất lượng, giá cạnh tranh để thực hiện tối ưu chi phí, chất lượng, số lượng. Đồng thời thực hiện việc thu mua phát sinh hàng ngày do dự án hoặc nhu cầu mới của chi nhánh nhà hàng.
- Đảm bảo số lượng nhà cung cấp backup đạt yêu cầu và tuân thủ các yêu cầu về hồ sơ hàng hóa nhập mua.
2. Kiểm soát được giá cả và thực hiện phê duyệt giá theo đúng quy trình kịp thời up giá mua lên hệ thống SAP (20%)
- Định kỳ 2 tuần/lần khảo sát giá cả thị trường với các loại hàng thường xuyên biến động về giá.
- Kiểm soát giá mua và đàm phán giá mua đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra.
3. Chủ động phối hợp các bộ phận có liên quan khi thực hiện thủ tục mua hàng (20%)
- Lập trình duyệt giá mua hàng, hợp đồng mua bán và đề nghị thanh toán/tạm ứng mua hàng đối với các loại hàng hóa.
- Phối hợp kế hoạch điều phối thực hiện đặt hàng cho nhà cung cấp và xử lý phát sinh.
- Phối hợp R&D để thực hiện phát triển nguyên vật liệu – nhà cung cấp mới tối ưu tiêu chuẩn nguyên vật liệu.
- Theo sát cùng QC yêu cầu NCC đáp ứng 100% VSATTP, kiểm soát chất lượng đầu vào và giấy tờ pháp lý theo quy trình chuẩn. Lưu giữ toàn bộ hồ sơ đánh giá nhà cung ứng.
- Định kỳ hàng tháng đánh giá NCC, báo cáo Giám đốc kết quả đánh giá và đề xuất biện pháp thích hợp nhằm cải tiến hoạt động mua hàng.
4. Trực tiếp mua hàng ngoài với các mặt hàng phát sinh (10%)
- Trực tiếp đi mua hàng ngoài với các mặt hàng dự án hoặc phát sinh NCC không giao hàng tại nhà hàng, hoặc nhu cầu NVL mới của chi nhánh nhà hàng, nhà máy.
- Hàng tuần báo cáo tổng hợp các mặt hàng phải mua ở ngoài và đề xuất hướng giải quyết để nâng cao hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí.
Phối hợp với team mua hàng toàn quốc để trao đổi thông tin hàng hóa, - đàm phán nhà cung cấp mua chung – kết hợp sản lượng tối ưu chi phí (5%).

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học ngành QTKD/Kinh tế/Tài chính/Thực phẩm...

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm, có kinh nghiệm mua hàng nhà máy sản xuất thực phẩm, suất ăn công nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng F&B.

- Năng động, trung thực, hòa đồng, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và tuân thủ cao.

- Kỹ năng sắp xếp, điều phối công việc.

- Kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu.

- Kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần đội nhóm.

- Kỹ năng thu thập thông tin và khảo sát thị trường, đối thủ.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Asan Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo năng lực + phụ cấp
• tham gia BHXH-BHYT-BHTN;
• Lương thưởng, đánh giá tăng lương định kỳ;
• Chính sách giảm giá thẻ thành viên, voucher sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Asan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 831 - 833 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

