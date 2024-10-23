Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình thu mua hàng hóa cho công ty, đảm bảo hàng hóa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng và phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng của công ty.

Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận liên quan, phân tích nhu cầu và lên kế hoạch đặt hàng.

Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, thương lượng giá cả, điều kiện thanh toán và thời gian giao hàng.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhận hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng.

Theo dõi tình trạng tồn kho, dự báo nhu cầu mua hàng, đề xuất kế hoạch mua hàng phù hợp.

Cập nhật thông tin về thị trường, giá cả, sản phẩm mới, nhà cung cấp mới.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiẹm.

Nắm vững kiến thức về hàng hóa, thị trường, nhà cung cấp.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt.

Nắm vững các kỹ năng tin học văn phòng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.