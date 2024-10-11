Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
- Hồ Chí Minh: 140 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp vật liệu xây dựng và nội thất
Thương lượng giá cả, điều khoản và điều kiện với nhà cung cấp
Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng
Lập bảng kế hoạch thu mua chi tiết cho từng công trình.
Theo dõi và lập hồ sơ thanh quyết toán cho nhà cung cấp, làm hồ sơ công nợ và tiến độ thanh toán.
Phụ trách làm hồ sơ, hợp đồng, điều khoản, tiến độ thanh quyết toán, bảo hành với các nhà thầu – NCC và phối hợp với kế toán tổng hợp công nợ sau khi hoàn thành công trình.
Giải quyết và làm báo cáo phát sinh với chủ đầu tư và thầu công trình kịp thời nếu có.
Đọc hiểu bản vẽ; Bóc tách hạng mục, khối lượng từ bản vẽ / hồ sơ thiết kế, tính toán khối lượng Fix-out, Furniture, M&E;...
Lập bảng báo giá khái toán, dự toán nội thất;
Bóc tách khối lượng & lên giá trị dự toán hoàn thiện nội thất các công trình xây dựng dân dụng (Chung cư, Nhà ở, Biệt thự,...) theo sự phân công của Ban Giám đốc;
Hoàn thành hồ sơ dự toán chi tiết & Hồ sơ dự thầu phục vụ công tác tham gia đấu thầu & sản xuất thi công dự án, công trình sau khi trúng thầu;
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Xây dựng hoặc các ngành liên quan
Yêu cầu từ 04 năm kinh nghiệm thu mua Xây dựng, Nội thất và Dự toán
Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tư duy logic, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12tr đến 15tr (Tùy năng lực)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI - NGOẠI THẤT CUNGDECOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
