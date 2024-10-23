Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Thủy Sính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thủy Sính
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Thủy Sính

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty TNHH Thủy Sính

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu Đô Thị Vạn Phúc, Số 12 Đường 40, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin về nhu cầu mua hàng của cấp trên để lên kế hoạch mua hàng và các phương án thu mua dự phòng tránh việc thiếu nguồn hàng (nguyên liệu) cho việc sản xuất. Chịu trách nhiệm tìm kiếm và mở rộng mạng lưới các nhà cung cấp trong và ngoài nước, xác định các nhà cung cấp tiềm năng và đảm bảo được sự đa dạng về nguồn hàng. Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các NCC, trao đổi, đàm phán với các nhà cung cấp để xác định nguồn hàng phù hợp với mức giá tốt nhất, đảm bảo chất lượng và thời gian đáp ứng yêu cầu. Báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng; Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng và đề xuất các sản phẩm mới, sản phẩm thay thế. Xây dựng quy trình thu mua phù hợp với đặc điểm sản phẩm, phương thức vận chuyển và đảm bảo giảm thiểu tối đa chi phí cho công ty. Thực hiện đơn đặt hàng, các thủ tục mua hàng quốc tế, kiểm tra và xác nhận chất lượng hàng hóa theo yêu cầu của công ty trước khi nhận hàng. Soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa (xuất/nhập khẩu và nội địa). Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Tiếp nhận thông tin về nhu cầu mua hàng của cấp trên để lên kế hoạch mua hàng và các phương án thu mua dự phòng tránh việc thiếu nguồn hàng (nguyên liệu) cho việc sản xuất.
Chịu trách nhiệm tìm kiếm và mở rộng mạng lưới các nhà cung cấp trong và ngoài nước, xác định các nhà cung cấp tiềm năng và đảm bảo được sự đa dạng về nguồn hàng.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các NCC, trao đổi, đàm phán với các nhà cung cấp để xác định nguồn hàng phù hợp với mức giá tốt nhất, đảm bảo chất lượng và thời gian đáp ứng yêu cầu.
Báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng; Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng và đề xuất các sản phẩm mới, sản phẩm thay thế.
Xây dựng quy trình thu mua phù hợp với đặc điểm sản phẩm, phương thức vận chuyển và đảm bảo giảm thiểu tối đa chi phí cho công ty.
Thực hiện đơn đặt hàng, các thủ tục mua hàng quốc tế, kiểm tra và xác nhận chất lượng hàng hóa theo yêu cầu của công ty trước khi nhận hàng.
Soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa (xuất/nhập khẩu và nội địa).
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, logistic, Quản lý chuỗi cung ứng.... hoặc các ngành liên quan.
Độ tuổi từ 25 – 32 Có 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Thành thạo tiếng Anh (ưu tiên biết thêm các ngôn ngữ khác) Ưu tiên có mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển quốc tế và chủ yếu là các nhà cung cấp tại nước ngoài (Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, ...). Am hiểu về văn hóa xã hội và văn hóa kinh doanh của nhiều quốc gia; có kiến thức chuyên môn về mua hàng, quản lý rủi ro Am hiểu về quy trình thu mua và quy trình sản xuất tại công ty; có khả năng đọc hiểu các thông số trên báo cáo kỹ thuật của nguyên vật liệu và các báo cáo có liên quan khác. Nhanh nhẹn, cẩn thận, hoạt bát, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, sức khỏe tốt. Đặc biệt ưu tiên các ứng viên có tinh thần chịu khó và ham học hỏi;
Độ tuổi từ 25 – 32
Có 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Thành thạo tiếng Anh (ưu tiên biết thêm các ngôn ngữ khác)
(ưu tiên biết thêm các ngôn ngữ khác)
Ưu tiên có mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển quốc tế và chủ yếu là các nhà cung cấp tại nước ngoài (Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, ...).
Am hiểu về văn hóa xã hội và văn hóa kinh doanh của nhiều quốc gia; có kiến thức chuyên môn về mua hàng, quản lý rủi ro
Am hiểu về quy trình thu mua và quy trình sản xuất tại công ty; có khả năng đọc hiểu các thông số trên báo cáo kỹ thuật của nguyên vật liệu và các báo cáo có liên quan khác.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, hoạt bát, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, sức khỏe tốt. Đặc biệt ưu tiên các ứng viên có tinh thần chịu khó và ham học hỏi;
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục hiệu quả; Kỹ năng giao tiếp tốt. Có trách nhiệm cao trong công việc, tỉ mỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục hiệu quả; Kỹ năng giao tiếp tốt.
Có trách nhiệm cao trong công việc, tỉ mỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH Thủy Sính Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (từ 15tr – 20tr) Được phát huy tối đa năng lực bản thân, xét tăng lương sau 6 tháng nếu đạt hiệu suất công việc cao Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Thưởng lễ, Tết, thưởng lương tháng 13... và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty. Quà sinh nhật, party cuối năm, du lịch, cùng các chương trình team building khác theo tình hình hoạt động công ty. Tham gia BHXH, BHYT,BHTN,... theo quy định của Luật Lao động.
Mức lương thỏa thuận theo năng lực (từ 15tr – 20tr)
Được phát huy tối đa năng lực bản thân, xét tăng lương sau 6 tháng nếu đạt hiệu suất công việc cao
Cung cấp đầy đủ máy tính, thiết bị làm việc hiện đại, cấu hình cao.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đề cao và tôn trọng ý kiến cá nhân, ý tưởng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.
Thưởng lễ, Tết, thưởng lương tháng 13... và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty.
Quà sinh nhật, party cuối năm, du lịch, cùng các chương trình team building khác theo tình hình hoạt động công ty.
Tham gia BHXH, BHYT,BHTN,... theo quy định của Luật Lao động.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

