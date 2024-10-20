Tuyển Hành chính Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
- Hà Nội: 204, Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện các thủ tục nhân sự khi gia nhập hệ thống
Thực hiện các thông báo gia nhập, tăng lương, các thông báo cần ban hành trên hệ thống.
Quản lý hồ sơ giấy tờ, hợp đồng lao động của giáo viên nước ngoài.
Duyệt đơn nghỉ việc và giải quyết thủ tục nghỉ việc cho CBNV
Tổng hợp KPIs tính lương cho nhân sự.
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị nhân lực hoặc chuyên ngành khác có liên quan
Độ tuổi 23 - 35
Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương
Có khả năng xử lý công việc nhanh
Kỹ năng tin học văn phòng tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt
Là người chăm chỉ, chịu khó, nhiệt huyết trong công việc
Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 10-12 triệu/tháng + thưởng
Xét tăng lương 2 lần/năm.
Được đóng BH đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo bài bản kiến thức, kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc
Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát
Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
