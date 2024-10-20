Tuyển Hành chính Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 204, Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện các thủ tục nhân sự khi gia nhập hệ thống Thực hiện các thông báo gia nhập, tăng lương, các thông báo cần ban hành trên hệ thống. Quản lý hồ sơ giấy tờ, hợp đồng lao động của giáo viên nước ngoài. Duyệt đơn nghỉ việc và giải quyết thủ tục nghỉ việc cho CBNV Tổng hợp KPIs tính lương cho nhân sự. Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị nhân lực hoặc chuyên ngành khác có liên quan Độ tuổi 23 - 35 Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương Có khả năng xử lý công việc nhanh Kỹ năng tin học văn phòng tốt Kỹ năng giao tiếp tốt Là người chăm chỉ, chịu khó, nhiệt huyết trong công việc

Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-12 triệu/tháng + thưởng Xét tăng lương 2 lần/năm. Được đóng BH đầy đủ sau 2 tháng thử việc. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp Được đào tạo bài bản kiến thức, kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu. Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

