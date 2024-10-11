Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Vega City
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty Cổ phần Vega City

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Vega City

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

− Thực hiện các thủ tục ký kết các văn bản, hợp đồng với Khách hàng để chính thức hóa các giao dịch mua bán giữa Khách hàng và Chủ đầu tư;
− Đảm bảo bộ văn bản, hợp đồng ký kết với Khách hàng đúng với bộ mẫu văn bản, hợp đồng đã được phê duyệt, phù hợp với quy định của Pháp luật; rà soát và đề xuất các đơn vị có liên quan điều chỉnh/ sửa đổi phù hợp;
− Tư vấn cho Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, chính sách, các điều khoản cơ bản trong Hợp đồng mua bán và các văn bản khác có liên quan khi Khách hàng đến làm thủ tục tại Phòng Thủ tục;
− Quản lý và xử lý hồ sơ vay vốn của Khách hàng; Phối hợp với bộ phận chuyên môn để cung cấp cho Khách hàng dịch vụ nhanh gọn, đơn giản trong trường hợp Khách hàng có vay vốn ngân hàng;
− Đôn đốc, nhắc nhở và phối hợp thu hồi, xử lý công nợ khách hàng; Chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở Khách hàng thanh toán: Thông báo đến Khách hàng các lịch thanh toán được quy định trong hợp đồng mua bán/các hồ sơ đã ký và nhắc nhở, đôn đốc khách hàng thanh toán;
− Quản lý thông tin và hồ sơ của Khách hàng; Quản lý và lưu trữ hồ sơ của Khách hàng, đảm bảo tính bảo mật thông tin Khách hàng;
− Phối hợp các bên liên quan làm thủ tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng; Cung cấp danh sách Khách hàng có đăng ký các dịch vụ/sản phẩm/quà tặng theo chính sách được ban hành đến các bộ phận và Công ty liên quan;
− Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo;

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

− Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học trở lên;
− Có 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các Dự án BĐS lớn;
− Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt;
− Tự tin, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản, Bất động sản cao cấp....;
− Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ & trung thực;
− Có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Vega City Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ Công cụ làm việc.
- Được làm trong môi trường năng động.
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
- Thời gian làm việc từ: 08h30 - 18h từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vega City

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Vega City

Công ty Cổ phần Vega City

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu vực Bãi Tiên, Khóm Đường Đệ, Phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

