Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, Ba Đình

Bất động sản/Xây dựng

- Hỗ trợ hoàn thiện, thu thập các tài liệu pháp lý có liên quan đến Dự án để phục vụ cho công tác bán hàng.

- Soạn thảo hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện thủ tục bán hàng; bao gồm các tài liệu: Thỏa thuận đặt cọc, Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng, Thông báo thanh toán/tình trạng công nợ của khách hàng, Thông báo/Công văn trao đổi giữa Chủ đầu tư và khách hàng, hồ sơ hoàn thiện thủ tục cấp/sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho khách hàng....

- Trực tiếp làm việc với khách hàng để tư vấn, hỗ trợ khách hàng để ký kết các văn bản, thỏa thuận và phối hợp với các bên có liên quan thực hiện các thủ tục phát sinh trong quá trình bán hàng.

- Phối hợp với Phòng Kinh doanh để xây dựng và quản trị hệ thống Data khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng.

- Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Bất động sản, Tài chính, Thương mại...

- Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kiến thức về hoạt động doanh bất động sản

- Nắm được quy định, thủ tục hành chính về liên quan bất động sản

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán với Khách hàng.

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm, khả năng chịu áp lực cao.

- Tư duy xử lý tình huống, chủ động.

Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: - Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...; - Lương tháng 13 bằng từ 1-3 tháng lương thỏa thuận.

Thưởng: - Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm; - Thưởng đột xuất chương trình chung của Tập đoàn; - Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.

Chế độ đãi ngộ khác: - Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...; - Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...; - Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi; - Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV; - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

