Tuyển Chuyên Viên Thủ Tục thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số HA1
- 15, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội., Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến các giao dịch bất động sản.
Kiểm tra, đối chiếu thông tin trên các giấy tờ, hồ sơ.
Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ theo quy định của công ty.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi có yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực BĐS
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực BĐS
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI