Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT4 - 02 KDT Kiến Hưng Luxury, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Lên kế hoạch hoạt động, quản lý , vận hành activation khai trương, sinh nhật, hội nghị hội thảo cho các kênh bán hàng.

- Xây dựng kế hoạch các hoạt động event, activation để gia tăng trải nghiệm khách hàng trên toàn quốc.

- Triển khai các hoạt động activation theo kế hoạch được duyệt.

- Phối hợp cùng team Thiết kế lên thiết kế các hạng mục cần sử dụng cho các hoạt động.

- Quản lý và tối ưu hóa ngân sách theo phạm vi được phê duyệt. Phản hồi và đưa ra giải pháp thay thế với những trường hợp ngoài phạm vi giải quyết.

- Kết hợp với bộ phận Kinh doanh (Giám Đốc Vận Hành và ASM) lên lịch thực hiện Audit điểm bán, đánh giá hiệu quả của các chương trình trade promotion tại điểm bán.

- Xây dựng form và quy trình quản lý, chấm công và báo cáo các số liệu về doanh số sell out, tiêu chí trưng bày, các hành động của đối thủ tại điểm bán.

- Khảo sát thị trường, nắm bắt các hành động về chương trình KM, trưng bày của đối thủ trên tất cả các Kênh và báo cáo cho TBP.

- Kết hợp với các thành viên trong bộ phận xây dựng kế hoạch Promotion đảm bảo tính liên kết và kết nối đảm bảo việc tối ưu ngân sách và đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên; Chuyên ngành: QTKD, Thương Mại, Marketing

- Kinh ngiệm: ≥ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Trade Marketting (ưu tiên các bạn có kinh nghiệm trong ngành Mẹ&Bé, FMCG,....)

- Có hiểu biết về kinh doanh, thị trường

- Tuổi từ 25 → 35 tuổi

- Có thể đi công tác

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, thẳng thắn, trung thực

- Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12 - 15 triệu + thưởng % doanh số + thưởng KPI (upto 20tr)

- Phụ cấp ăn trưa

- Phụ cấp công tác phí (nếu có)

- Đồ uống, liên hoan miễn phí hàng tháng

- Chế độ nghỉ phép, du lịch nghỉ mát : 1 - 2 lần/năm

- BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

- Môi trường làm việc năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin