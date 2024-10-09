Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU H.A.T+ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Bình Minh, 81 Đàm Quang Trung, Phúc Đồng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Ngành hàng phụ kiện thời trang nam bằng da thật: túi, ví, thắt lưng, giày, cặp, balo ... do nhà máy HAT+ sản xuất.

Đề xuất, triển khai các chương trình thúc đẩy doanh số tại cửa hàng: Push sale, Pull sale, Co-brand... Xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến bán hàng theo định hướng của thương hiệu, báo cáo sau chiến dịch, đề xuất cải tiến để tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả chương trình. Quản lý và cấp phát POSM theo đề xuất của các khu vực theo quy trình và tiêu chuẩn đã có, phát triển các loại POSM phù hợp cho điểm bán. Quản lý nhà cung cấp POSM, quầy, kệ cho điểm bán về chất lượng hàng hóa, làm thanh toán cho nhà cung cấp. Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh: Chương trình bán hàng, hoạt động MKT của đối thủ cạnh tranh. Triển khai hạng mục công việc khác được quản lý và cấp trên phân công.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên ưu tiên chuyên ngành marketing, quảng cáo, truyền thông, kinh tế hoặc các lĩnh vực khác liên quan. Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kiến thức về ngành Thời trang, Bán lẻ, Trang sức, Điện máy, FMCG, các chuỗi bán lẻ. Thành thạo tin học văn phòng và ưu tiên có khả năng thiết kế cơ bản. Chính trực, cẩn thận, không ngừng nỗ lực cải thiện và sáng tạo. Kỹ năng quản lý công việc. Kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch tốt. Kỹ năng xử lý tính huống, phối hợp và làm việc đội nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU H.A.T+ Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và đánh giá năng lực để có thể phát triển sự nghiệp tại công ty. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, coi trọng giá trị con người. Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, ...theo Luật Lao động và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty. Ăn trưa tại văn phòng công ty (30.000 VNĐ/1 bữa). Mức thu nhập lương cơ bản: 13tr – 17tr + thưởng doanh thu (chưa bao gồm các loại phụ cấp khác theo quy định của công ty xăng xe, điện thoại, con nhỏ <72 tháng tuổi, thâm niên). Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, tháng lương thứ 13, 12 ngày phép / 1 năm, du lịch định kỳ hàng năm với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU H.A.T+

