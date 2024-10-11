Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 17, Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Thu thập, phân tích, nghiên cứu, đánh giá thông tin thị trường: phản hồi khách hàng về sản phẩm, hiệu quả chiến dịch MKT, hoạt động trade MKT của đối thủ Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình trưng bày điểm bán, treo gắn vật phẩm quảng cáo Quản lý, cấp phát kho POSM, công cụ dụng cụ cho các Chương trình khuyến mại) Giám sát và đánh giá hoạt động trưng bày POSM, triển khai đủ, đúng theo quy chuẩn thương hiệu và tiến độ đặt ra, đồng bộ POSM với nhận diện thương hiệu

Thu thập, phân tích, nghiên cứu, đánh giá thông tin thị trường: phản hồi khách hàng về sản phẩm, hiệu quả chiến dịch MKT, hoạt động trade MKT của đối thủ

Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình trưng bày điểm bán, treo gắn vật phẩm quảng cáo

Quản lý, cấp phát kho POSM, công cụ dụng cụ cho các Chương trình khuyến mại)

Giám sát và đánh giá hoạt động trưng bày POSM, triển khai đủ, đúng theo quy chuẩn thương hiệu và tiến độ đặt ra, đồng bộ POSM với nhận diện thương hiệu

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị, Thương mại - Giới tính: Nam - Độ tuổi: 26 - 32 tuổi - Đã có kinh nghiệm làm Trade Marketing từ 3 năm tại vị trí Chuyên viên Trade Maketing

-Có khả năng lên kế hoạch các chiến dịch Marketing offline, tổng kết và phân tích báo cáo theo kế hoạch - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Trade Marketing ngành thời trang - Kỹ năng mềm cần có: - Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc tốt, chủ động hoàn thành công việc được giao theo đúng thời hạn - Kỹ năng giao tiếp, trình bày vấn đề tốt, xử lý tình huống nhanh nhạy

Tại Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6; Thứ 7 làm việc online

Lương : Từ 16 - 18 triệu

Hưởng lương tháng 13,14

Hưởng BHXH,BHYT,BHTN và Bảo hiểm sức khỏe (Công ty đóng 100%)

Hưởng chính sách mua hàng ưu đãi hàng tháng

Hưởng nghỉ/thưởng Lễ Tết, thăm hỏi, du lịch hàng năm

Được đào tạo, hoàn thiện kỹ năng kiến thức phát triển ngành nghề

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin