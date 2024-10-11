Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 17, Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Thu thập, phân tích, nghiên cứu, đánh giá thông tin thị trường: phản hồi khách hàng về sản phẩm, hiệu quả chiến dịch MKT, hoạt động trade MKT của đối thủ
Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình trưng bày điểm bán, treo gắn vật phẩm quảng cáo
Quản lý, cấp phát kho POSM, công cụ dụng cụ cho các Chương trình khuyến mại)
Giám sát và đánh giá hoạt động trưng bày POSM, triển khai đủ, đúng theo quy chuẩn thương hiệu và tiến độ đặt ra, đồng bộ POSM với nhận diện thương hiệu
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có khả năng lên kế hoạch các chiến dịch Marketing offline, tổng kết và phân tích báo cáo theo kế hoạch - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Trade Marketing ngành thời trang - Kỹ năng mềm cần có: - Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc tốt, chủ động hoàn thành công việc được giao theo đúng thời hạn - Kỹ năng giao tiếp, trình bày vấn đề tốt, xử lý tình huống nhanh nhạy
Tại Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : Từ 16 - 18 triệu
Hưởng lương tháng 13,14
Hưởng BHXH,BHYT,BHTN và Bảo hiểm sức khỏe (Công ty đóng 100%)
Hưởng chính sách mua hàng ưu đãi hàng tháng
Hưởng nghỉ/thưởng Lễ Tết, thăm hỏi, du lịch hàng năm
Được đào tạo, hoàn thiện kỹ năng kiến thức phát triển ngành nghề
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
