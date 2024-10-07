Tuyển Chuyên Viên Trade Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 1, Vincom Cộng Hòa, 15 - 17 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh., Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược tiếp thị để tăng doanh số bán hàng và tạo ra sự hiệu quả trong các kênh phân phối của công ty. Xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác thương mại, như cửa hàng, nhà phân phối, đại lý. Thiết kế và thực hiện các chương trình khuyến mãi, chiến dịch quảng cáo dành cho điểm bán hàng. Phân tích dữ liệu thị trường và doanh số để đề xuất các phương án cải thiện hiệu suất marketing cho từng kênh. Đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định về thị trường và marketing của công ty. Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của Trưởng phòng/Quản lý.

Phát triển và thực hiện chiến lược tiếp thị để tăng doanh số bán hàng và tạo ra sự hiệu quả trong các kênh phân phối của công ty.

Xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác thương mại, như cửa hàng, nhà phân phối, đại lý.

Thiết kế và thực hiện các chương trình khuyến mãi, chiến dịch quảng cáo dành cho điểm bán hàng.

Phân tích dữ liệu thị trường và doanh số để đề xuất các phương án cải thiện hiệu suất marketing cho từng kênh.

Đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định về thị trường và marketing của công ty.

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công của Trưởng phòng/Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan Có hiểu biết về thị trường và ngành hàng mà công ty đang hoạt động Am hiểu về hành vi người tiêu dùng và thành thạo các nền tảng công cụ hỗ trợ Trade Marketing Có khả năng đàm phán và trình bày, phân tích dữ liệu và đưa ra giải pháp cải thiện Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và nhóm hiệu quả. Yêu thích công nghệ, sáng tạo chủ động trong công việc Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết cơ bản). Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên Nam/Nữ, Độ tuổi 25-28 Yêu cầu khác: có thể đi công tác, có thế mạnh về thẩm mỹ thiết kế, VM là một điểm cộng

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan

Có hiểu biết về thị trường và ngành hàng mà công ty đang hoạt động

Am hiểu về hành vi người tiêu dùng và thành thạo các nền tảng công cụ hỗ trợ Trade Marketing

Có khả năng đàm phán và trình bày, phân tích dữ liệu và đưa ra giải pháp cải thiện

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và nhóm hiệu quả.

Yêu thích công nghệ, sáng tạo chủ động trong công việc

Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết cơ bản).

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên Nam/Nữ, Độ tuổi 25-28

Yêu cầu khác: có thể đi công tác, có thế mạnh về thẩm mỹ thiết kế, VM là một điểm cộng

Tại Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực Phúc lợi:

Thu nhập: thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực

Phúc lợi:

BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của pháp luật, Lương tháng 13, Thưởng tháng 14-15-16 theo hiệu quả kinh doanh Công ty, Team-building... Thưởng Tết, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng Sinh nhật cá nhân, thưởng Gắn kết cùng phát triển với Người Bạn Vàng nhân dịp sinh nhật Công ty. Nghỉ phép 1 ngày/ tháng, các hoạt động và quà tặng nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11, Lì xì đầu năm mới...được cung cấp đồng phục làm việc. Các chương trình lớn trong năm được đầu tư như Team Building 3 ngày 2 đêm resort 4 sao, New Year Party 5 sao, Vinh danh Nhân Viên Tiêu Biểu với giải thưởng bằng vàng thật...

BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của pháp luật, Lương tháng 13, Thưởng tháng 14-15-16 theo hiệu quả kinh doanh Công ty, Team-building...

Thưởng Tết, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng Sinh nhật cá nhân, thưởng Gắn kết cùng phát triển với Người Bạn Vàng nhân dịp sinh nhật Công ty.

Tết

kết quả kinh doanh

Sinh nhật cá nhâ

Gắn kết cùng phát triển

Nghỉ phép 1 ngày/ tháng, các hoạt động và quà tặng nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11, Lì xì đầu năm mới...được cung cấp đồng phục làm việc.

1 ngày/ tháng

8/3, 20/10, 20/11, Lì xì đầu năm mới

đồng phục

Các chương trình lớn trong năm được đầu tư như Team Building 3 ngày 2 đêm resort 4 sao, New Year Party 5 sao, Vinh danh Nhân Viên Tiêu Biểu với giải thưởng bằng vàng thật...

Team Building

3 ngày 2 đêm resort 4 sao

New Year Party 5 sao

Vinh danh Nhân Viên Tiêu Biểu

Môi trường: trẻ trung, năng động, nhiều hoạt động học hỏi và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin