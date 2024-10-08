Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần CF Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần CF Group
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 119

- 121 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai

Nghiên cứu thị trường, đối thủ, phân tích hành vi khách hàng Xây dựng chiến lược truyền thông theo từng giai đoạn đảm bảo nâng cao & phát triển hình ảnh thương hiệu công ty Lên kế hoạch và bám sát hỗ trợ đội ngũ nhân viên triển khai các hoạt động truyền thông trên các kênh mạng xã hội: Youtube, website, fanpage, facebook, tiktok.... Lên kế hoạch triển khai các hoạt động PR thương hiệu khác như: tổ chức các sự kiện truyền thông offline, lên báo chí, truyền hình. Thiết lập và duy trì, phát triển các mối quan hệ với đối tác có liên quan; Lên kế hoạch triển khai xây dựng các ấn phẩm, tài liệu video phục vụ cho quá trình quảng cáo bán hàng. Xây dựng và thực hiện đo lường các chỉ số đánh giá hiệu quả của từng hoạt động truyền thông marketing; Báo cáo định kỳ kết quả của các hoạt động truyền thông Thực hiện phân công công việc, hỗ trợ nhân viên trong phòng triển khai thực hiện kế hoạch công việc. Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên trong phòng ban. Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.
Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí, Quan hệ công chúng hoặc các ngành liên quan. Tiếng anh: nghe nói đọc viết thành thạo. Có kinh nghiệm trên 03 năm trở lên trong mảng Truyền thông Marketing, đặc biệt cần kinh nghiệm làm Truyền thông trên các kênh online, mạng xã hội hiện đại (Facebook, Google, Youtube, Zalo, Tiktok,). Được đào tạo về Truyền thông thực tế, đặc biệt là Truyền thông online; Có kinh nghiệm phát triển và quan hệ với các Kênh Báo chí, Truyền hình, Group Cộng đồng. Hiểu rõ về các kênh truyền thông xã hội và công cụ truyền thông Kỹ năng viết lách và giao tiếp tốt Khả năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích để đo lường hiệu quả chiến dịch Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy chiến lược, kỹ năng quản trị xung đột, kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm tốt. Có tư duy phân tích tình huống, xử lý tình huống và đưa ra quyết định. Có năng lực sáng tạo và đổi mới, nhạy bén, có kỹ năng phân tích thị trường, cập nhật xu hướng mới. Sáng tạo, trung thực, sẵn sàng lắng nghe góp ý để cải thiện vì mục tiêu chung, cập nhập các xu hướng mới; Kỹ năng giao tiếp tương tác làm việc nhóm, phối hợp công việc với các bộ phận phòng ban trong công ty. Linh hoạt có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong các công việc được phân công; Chịu được áp lực công việc, biết sắp xếp công việc và hoàn thành đúng deadline; Ham học hỏi và đổi mới sáng tạo, nâng cấp bản thân mỗi ngày.
Thu nhập: Thỏa Thuận (tùy năng lực); Thử việc: 02 tháng, được hưởng 85% lương cứng; Đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép hưởng lương theo quy định của Luật; Chế độ phúc lợi: quà tặng các ngày Lễ Tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, thai sản, chính sách tăng lương hàng năm. Chế độ du lịch, teambuilding hàng năm; Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Số 119-121 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, TP. Hà Nội

