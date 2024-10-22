Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 1A Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo,Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Quản lý việc giao tiếp, kết nối nội bộ cho các nhân viên trong công ty Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện nội bộ: Hoạt động nội bộ, hoạt động tập thể, chương trình định kỳ Chịu trách nhiệm quản lý, chủ động cập nhật thông tin/hình ảnh; viết và biên tập tin bài, nội dung trên các kênh truyền thông nội bộ chung. Sáng tạo các ý tưởng cho các chương trình, hoạt động nội bộ của công ty, hướng tới hiệu quả truyền thông theo từng mục tiêu cụ thể. Thực hiện đánh giá hiệu quả các hoạt động phát triển văn hóa công ty: Mức độ tương tác của các thành viên tham gia và không khí chung của các sự kiện/chương trình nội bộ; tỷ lệ nhân viên hài lòng với môi trường làm việc và tỷ lệ nhân sự nghỉ việc...

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực/Báo chí/Truyền thông/Marketing, hoặc các chuyên ngành khác liên quan. Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm về truyền thông, MC cho các chương trình và sự kiện của Công ty Ngoại hình ưa nhìn, nhiệt tình, cởi mở và thân thiện trong công việc Yêu thích, có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể, phong trào, có năng khiếu văn nghệ như hát, múa, nhảy là một lợi thế lớn Khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc; Thưởng hiệu quả làm việc lên đến 2 tháng lương; Làm việc từ Thứ 2 – sáng thứ 7, ca làm việc linh hoạt; Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...); Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, tiệc cuối năm, và các hoạt động thú vị khác trong năm; Chăm sóc sức khỏe : Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, Bảo hiểm sức khỏe cao cấp dành cho Level 3-3 trở lên theo quy định của công ty; Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động; Được cung cấp máy tính cấu hình cao, trang thiết bị làm việc hiện đại; Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

