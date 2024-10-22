Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NEW SKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13 CEO Tower, Đ. Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lên kế hoạch truyền thông phù hợp với yêu cầu xây dựng văn hóa công ty. Phụ trách các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, kênh thông tin nội bộ,... Phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông nhằm gia tăng tinh thần tự hào, nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu cho CBNV và giao tiếp với khách hàng, cộng đồng. Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên. Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các hoạt động từ thiện xã hội và tham gia các hoạt động PR chung khác. Tiếp nhận yêu cầu đào tạo từ các bộ phận, liên hệ giảng viên, tổ chức một số khóa đào tạo trong công ty. Định hướng truyền thông hình ảnh công ty ra ngoài nhằm thu hút nhân tài mới. Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Lên kế hoạch truyền thông phù hợp với yêu cầu xây dựng văn hóa công ty.

Phụ trách các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, kênh thông tin nội bộ,...

Phụ trách biên tập các ấn phẩm nội bộ, các tài liệu, hướng dẫn truyền thông nhằm gia tăng tinh thần tự hào, nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu cho CBNV và giao tiếp với khách hàng, cộng đồng.

Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm tạo sự gắn kết trong tập thể cán bộ nhân viên.

Tham gia tổ chức các sự kiện truyền thông của công ty, các hoạt động từ thiện xã hội và tham gia các hoạt động PR chung khác.

Tiếp nhận yêu cầu đào tạo từ các bộ phận, liên hệ giảng viên, tổ chức một số khóa đào tạo trong công ty.

Định hướng truyền thông hình ảnh công ty ra ngoài nhằm thu hút nhân tài mới.

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Trình độ đào tạo:

- Ngành nghề ưu tiên: Báo chí, quan hệ công chúng, truyền thông, nhân sự, marketing hoặc những ngành nghề có liên quan.

- Ngành nghề ưu tiên

- Kiến thức: Truyền thông và tổ chức sự kiện.

- Kiến thức:

- Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực PR, truyền thông. Có khả năng xây dựng kế hoạch truyền thông. Có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể. Có kỹ năng viết báo, viết tin cổ động tốt, truyền đạt mạch lạc, thu hút mọi người. Có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc. Nhiệt tình, năng động, yêu thích các hoạt động xã hội, tập thể. Sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình sự kiện. Có năng khiếu ca hát, nhảy, múa, đàn, ... là một lợi thế.

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực PR, truyền thông.

Có khả năng xây dựng kế hoạch truyền thông.

Có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện văn hóa tập thể.

Có kỹ năng viết báo, viết tin cổ động tốt, truyền đạt mạch lạc, thu hút mọi người.

Có khả năng kết nối, cổ động mọi người, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc.

Nhiệt tình, năng động, yêu thích các hoạt động xã hội, tập thể.

Sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình sự kiện.

Có năng khiếu ca hát, nhảy, múa, đàn, ... là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NEW SKY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9 - 11 triệu/ tháng (Được deal lương lúc PV) + Thưởng hoa hồng (Thưởng Phòng + Thưởng team + Thưởng cá nhân,...) Xét tăng lương 6 tháng-1 năm 1 lần Đầy đủ quyền lợi lao động (Đóng BHXH, BHYT, BHTN,..) theo quy định Nhà nước Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng quý, tết âm lịch, tết dương lịch, lương tháng thứ 13 Du lịch hàng năm, Teambuilding cuối năm do công ty tổ chức. Sinh nhật, hiếu hỉ đều được công ty quan tâm Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ miễn phí Được tham gia các hoạt động tập thể cùng công ty như: Team building, du lịch, sinh nhật,...

Lương cứng: 9 - 11 triệu/ tháng (Được deal lương lúc PV) + Thưởng hoa hồng (Thưởng Phòng + Thưởng team + Thưởng cá nhân,...)

Xét tăng lương 6 tháng-1 năm 1 lần

Đầy đủ quyền lợi lao động (Đóng BHXH, BHYT, BHTN,..) theo quy định Nhà nước

Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng quý, tết âm lịch, tết dương lịch, lương tháng thứ 13

Du lịch hàng năm, Teambuilding cuối năm do công ty tổ chức.

Sinh nhật, hiếu hỉ đều được công ty quan tâm

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp

Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ miễn phí

Được tham gia các hoạt động tập thể cùng công ty như: Team building, du lịch, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NEW SKY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin