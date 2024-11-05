Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 - 30 TT4A, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

1. Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ và phát triển văn hóa doanh nghiệp

- Tham gia vào quá trình xây dựng văn hóa cùng Ban lãnh đạo để hiểu rõ định hướng văn hóa Công ty.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động văn hóa thể hiện rõ các giá trị cốt lõi, văn hóa Công ty. Thực hiện các hoạt động nhằm lan toả các giá trị văn hóa và hướng dẫn Cán bộ nhân viên thực hiện đúng.

2. Triển khai hoạt động truyền thông nội bộ và phát triển văn hóa doanh nghiệp

- Cập nhật thông tin, viết bài, biên tập, truyền thông các giá trị văn hóa, thông tin nội bộ.. bằng nhiều hình thức khác nhau: Trực tiếp, thông qua lãnh đạo, thông qua các kênh truyền thông nội bộ, các sản phẩm Media (video ngắn tiktok, youtube, hình ảnh thiết kế...)

- Sáng tạo các ý tưởng cho các chương trình, hoạt động nội bộ của công ty, hướng tới hiệu quả truyền thông theo từng mục tiêu cụ thể kết hợp với các giá trị văn hóa.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị/bộ phận có liên quan tổ chức hoạt động, phong trào nhằm tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao thương hiệu Công ty;

- Phát triển, đa dạng thêm nhiều kênh thông tin, chuyên trang thông tin nội bộ mới nhằm chia sẻ, truyền tải thông tin trong Cán bộ nhân viên , phát huy nguồn lực nội bộ.

- Đo lường và đánh giá hiệu quả, điều chỉnh các hoạt động dựa trên kết quả đánh giá.

- Xây dựng các chỉ số đo lường sự hài lòng của nhân viên, mức độ gắn kết và hiệu suất làm việc.

3. Hoạt động khác

- Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng thông qua các hoạt động truyền thông văn hóa doanh nghiệp

- Thực hiện báo cáo định kỳ và công việc khác theo yêu cầu quản lý.

- Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, truyền thông, tổ chức sự kiện.

- Am hiểu và thực hành tốt về truyền thông nội bộ và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các công ty

- Có năng lực lập kế hoạch truyền thông tổng thể, tư duy sáng tạo.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, điều phối liên phòng ban tốt. Ưu tiên ứng viên có khả năng kết nối, cổ động, truyền cảm hứng cho Cán bộ nhân viên .

- Tinh thần tích cực, chủ động, dám nghĩ dám làm.

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office, Excel, Word, Powerpoint, phần mềm phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 15 triệu/tháng + phụ cấp + thưởng KPIs hàng tháng.Có thể thương lượng dựa trên năng lực

- Được xem xét tăng định kỳ 2 lần/năm.

- Làm việc t2 - t6 và sáng t7 (Nghỉ các chiều thứ 7 và chủ nhật).

- Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm, thường kết quả kinh doanh, thưởng nóng và thưởng các ngày lễ tết trong năm.

- Lương tháng thứ 13.

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

- Chế độ Sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau thăm hỏi.

- Du lịch hàng năm.

