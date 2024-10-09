Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11, Duy Tân, Tòa nhà CMC, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Xây dựng Chiến dịch truyền thông

- Xây dựng chiến dịch truyền thông về sản phẩm, dịch vụ, văn hoá của công ty

2. Thực thi Chiến dịch truyền thông

- Thực hiện các nội dung truyền thông trên các dạng thức: Bài viết, Video Clip…

- Tiến hành đăng tải trên các nền tảng Báo chí, Mạng xã hội

3. Báo cáo Chiến dịch truyền thông

- Xây dựng báo cáo kết quả và hiệu quả chiến dịch truyền thông

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí/Truyền thông hoặc Marketing

Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Có khả năng viết truyền thông

Có khả năng chụp ảnh

Có khả năng xây dựng kịch bản, content trên Mạng xã hội

Khả năng sử dụng tiếng Anh Tốt: Ngoại ngữ (IELTS, TOEIC, TOEFL...)

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Sử dụng thông tin trên internet thành thạo

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

- Mức lương theo năng lực từ 15 - 18M + KPI tháng/quý/năm + phúc lợi Lễ tết.

- Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

- Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.

- Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm.

- Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên.

- Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty.

Cơ hội thử thách và phát triển:

- Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam (As an AWS Advanced Consulting Partner, First Premier Partner of Google Cloud in Viet Nam).

- Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng.

- Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực.

- Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ.

Văn hoá môi trường làm việc:

- Làm việc 5 ngày/tuần (khoảng 44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.

- Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

- Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...).

- Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin