Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngách 228 Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ và phát triển văn hóa doanh nghiệp

- Làm việc chặt chẽ với ban lãnh đạo để xác định và truyền đạt rõ ràng các thông điệp muốn truyền tải, định hình văn hóa của công ty.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ và phát triển văn hóa doanh nghiệp

2. Triển khai hoạt động truyền thông nội bộ và phát triển văn hóa doanh nghiệp

a. Triển khai

- Quy hoạch kênh truyền thông nội bộ

- Sử dụng các kênh truyền thông nội bộ để chia sẻ thông tin về văn hóa doanh nghiệp, các hoạt động và thành tựu của công ty: email, group mạng xã hội, youtube, video clip, capcut, bản tin news, canva (tranh ảnh),...

- Tổ chức các sự kiện, hoạt động team building, lễ kỷ niệm nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên.

- Tạo ra các thông điệp, câu chuyện và hình ảnh minh họa cho các giá trị này, giúp nhân viên dễ dàng hiểu và nhớ.

- Khuyến khích sự tham gia của nhân viên vào các hoạt động xã hội, tình nguyện.

- Tạo ra những không gian làm việc thoải mái, sáng tạo và khuyến khích sự tương tác.

b. Đo lường và đánh giá hiệu quả:

- Xây dựng các chỉ số đo lường sự hài lòng của nhân viên, mức độ gắn kết và hiệu suất làm việc.

- Thu thập phản hồi từ nhân viên để đánh giá hiệu quả của các hoạt động văn hóa.

- Điều chỉnh các hoạt động dựa trên kết quả đánh giá.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Có kinh nghiệm > 5 năm với vị trí tương đương cùng quy mô công ty/tập đoàn, sử dụng các công cụ đào tạo trực tuyến, phần mềm quản lý học tập, phân tích dữ liệu; logic tốt, nhanh nhẹn, kỹ năng xử lý tốt; biết sử dụng Canva, capcut, làm video, slide chuyên nghiệp,...

- Có khả năng làm việc độc lập, đội nhóm, làm được chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ, có chí tiến thủ; Có khả năng xây dựng mối quan hệ, kiên nhẫn biết lắng nghe, kỉ luật, công bằng và chịu được áp lực công việc....;

- Làm việc tận tâm, chủ động, chăm chỉ. Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc ở mức cao nhất; Luôn luôn sáng tạo trong công việc, luôn tư duy theo hướng mới để phát triển công việc hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn.

Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn : Lương cứng 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ PC ăn trưa + thưởng doanh số Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng tháng, quý, năm. Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp, liên tục về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày và kiến thức sản phẩm Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife Mua thuốc của Vietlife với chính sách ưu đãi lên đến 50% Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động. Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên

Thu nhập hấp dẫn : Lương cứng 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ PC ăn trưa + thưởng doanh số

Các khoản thưởng đa dạng : Tháng lương thứ 13, thưởng tháng, quý, năm.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp, liên tục về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày và kiến thức sản phẩm

Được thăm khám sức khỏe miễn phí tổng quát 1 năm 1 lần tại hệ thống phòng khám đa khoa Vietlife

Mua thuốc của Vietlife với chính sách ưu đãi lên đến 50%

Được tham gia các chế độ BHXH theo quy định, nhiều chính sách phúc lợi quan tâm đến người lao động.

Tham dự các sự kiện lớn của công ty được tổ chức tại các khách sạn 5 sao trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin