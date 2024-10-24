Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 18 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với đối tác ngân hàng Vietcombank.

- Phối hợp với các cán bộ ngân hàng để đạt được chỉ tiêu kinh doanh chung của Chi nhánh/Phó giám đốc.

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng, đảm bảo khách hàng nắm rõ sản phẩm/dịch vụ của công ty FWD.

- Làm việc tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng.

- Thực hiện các báo cáo kinh doanh gửi cho cấp quản lý.

Cơ hội của bạn:

- Được làm việc và phát triển trong kênh Bancassurance năng động và chuyên nghiệp nhất với đối tác Ngân hàng lớn, uy tín hàng đầu tại Việt Nam;

- Phát triển kỹ năng nghể nghiệp trong ngành dịch vụ Tài chính;

- Được làm việc, tương tác, cung cấp dịch vụ tư vấn sản phẩm Bảo hiểm tới Khách hàng, phối hợp với các cán bộ Ngân hàng để cùng chăm sóc khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

- Phát triển các kỹ năng cho bản thân và nghề nghiệp.

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi 22 - 35, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Yêu thích công việc tư vấn, kinh doanh và có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm sales. (Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo Hiểm, Tài Chính, Ngân hàng).

- Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán; Có kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng.

- Có ước mơ, hoài bão, sự nhiệt huyết và niềm tin “khách hàng là trọng tâm” .

- Chịu được áp lực công việc, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần học hỏi và trách nhiệm trong công việc...

Quyền Lợi

- Mức lương: 10 triệu - 12 triệu/1 tháng.

- Thưởng hiệu suất kinh doanh và dịch vụ tốt hàng tháng, quý, năm.

- Gói chăm sóc sức khoẻ hàng năm, hỗ trợ tiền điện thoại hàng tháng, hỗ trợ chi phí thai sản.

- Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp năng động.

- Chương trình phát triển nguồn nhân tài cùng cơ hội thăng tiến nội bộ.

- Và những quyền lợi khác...

Cách Thức Ứng Tuyển

