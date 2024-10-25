Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm thu nhập 12 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số B10, ngõ 88 Trung Kính, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

●Tiếp nhận data khách hàng tiềm năng trên hệ thống của công ty (Sản phẩm là bảo hiểm bắt buộc cho xe ô tô của các hãng như PVI, MICC, VNI. Ưu điểm: Dễ chốt sale, cần thiết cho xe ô tô)

● Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng về thủ tục hợp đồng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại và các thông tin cần thiết, nhằm duy trì các mối quan hệ và xây dựng uy tín, thương hiệu một nhà tư vấn chuyên nghiệp

● Mở rộng khách hàng từ mối quan hệ cá nhân, từ mối quan hệ của khách hàng đã bán hàng thành công bằng công nghệ hiện đại của Công ty.

● Chăm sóc duy trì mối quan hệ với khách để mở rộng tệp khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

● Trình độ: Tối thiểu tốt nghiệp THPT.

● Giọng nói rõ ràng, chăm chỉ.

● Được cung cấp máy tính, điện thoại và data tiềm năng có sẵn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POWER MEMBERSHIP CARD Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập trung bình: Từ: 12.000.000 - 30.000.000/ tháng (Không giới hạn)

Bao gồm: Lương cứng từ: 5.5.000.000 - 11.500.000 + Hỗ trợ ăn trưa 20k/ngày công + Thưởng Hoa hồng (từ 5%- 20%) (Chi tiết trao đổi trong quá trình Phỏng vấn)

● Cơ hội thăng tiến: Được đánh giá xét tăng bậc lương 3 tháng 1 lần (Làm tốt có cơ hội xem xét lên Quản lý)

● Được tham gia vào các khóa đào tạo kỹ năng từ cơ bản đến chuyên sâu

● Nhận full 100% lương thưởng từ tháng làm việc đầu tiên

● Được cung cấp máy tính, điện thoại và data tiềm năng có sẵn

● Tham gia các sự kiện lễ tết và teambuilding cùng công ty.

● Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POWER MEMBERSHIP CARD

