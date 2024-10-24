Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Chứng Khoán thu nhập 15 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SH08 - 09, Park 2, Vinhome Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, , Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI được vinh danh trong danh sách “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, “Top 50 thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn – Khối doanh nghiệp Việt”, “Nơi làm việc tốt nhất ngành Tài chính” do công ty tiên phong về giải pháp Thương hiệu Nhà tuyển dụng toàn diện Anphabe công bố trong những năm vừa qua.

• Phát triển khách hàng; tìm kiếm khách hàng mới và duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại;

• Hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng đặt lệnh và thực hiện các thủ tục giao dịch liên quan;

• Cập nhật quy định, kiến thức, thông tin chứng khoán và thường xuyên cập nhật các nhu cầu của khách hàng;

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các yêu cầu của khách hàng

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại Học các ngành nghề.

• Có kinh nghiệm tương tự tại các Công ty chứng khoán là một lợi thế; Am hiểu về thị trường chứng khoán, sử dụng được các công cụ phân tích kỹ thuật như Ami Broker, Metastock...;

• Năng động, sáng tạo, có khả năng truyền đạt và thuyết phục tốt, đặc biệt là các kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận (căn cứ theo năng lực của ứng viên)

• 12 ngày nghỉ phép/năm + 2 ngày nghỉ ốm có hưởng lương

• Chế độ bảo hiểm sức khỏe cao cấp và kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.

• Thưởng các ngày lễ, Tết; Tặng quà sinh nhật, quà Tết...

• Cơ hội tham gia các câu lạc bộ: Tennis, Cầu lông, Yoga, Bóng đá...

• Các hoạt động Teambuilding sôi nổi, thường niên: Family Day, Gala Dinner.

• Công ty tài trợ toàn bộ chi phí các chương trình đào tạo hỗ trợ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

