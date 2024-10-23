Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Đầu tư và Tài trợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 76 Lê Lai AB Tower, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn về Chiến lược đầu tư chứng khoán cho Khách hàng, Quản lý danh mục đầu tư của Khách hàng. Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ khách hàng giao dịch. Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học khối ngành TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, KINH TẾ, KẾ TOÁN, NGOẠI THƯƠNG, có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán là một lợi thế Ứng viên đang làm việc tại công ty chứng khoán khác hoặc trong lĩnh vực tài chính. Có chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán. Đam mê chứng khoán, trung thực, năng động, tư duy nhạy bén, tinh thần trách nhiệm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + 80% hoa hồng cao nhất thị trường (không giới hạn mức tối đa), thu nhập hấp dẫn từ 10-30 Triệu/ tháng Được đào tạo về chuyên môn, kiến thức chứng khoán, kỹ năng giao dịch, kỹ năng phát triển và chăm sóc khách hàng. Tham gia BHXH, BHYT...theo quy định nhà nước Tham gia các chương trình Team building, du lịch cùng công ty, thưởng công đoàn Được làm việc trong môi trường tài chính chuyên nghiệp.
Được đào tạo về chuyên môn, kiến thức chứng khoán, kỹ năng giao dịch, kỹ năng phát triển và chăm sóc khách hàng.
Tham gia BHXH, BHYT...theo quy định nhà nước
Tham gia các chương trình Team building, du lịch cùng công ty, thưởng công đoàn
Được làm việc trong môi trường tài chính chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2,5,6,7,11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

