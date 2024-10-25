Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán thu nhập 10 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 259 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Phát triển khách hàng trên data khách hàng trưởng phòng giao cho, tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng hiện tại;

Hỗ trợ mở tài khoản, tư vấn danh mục đầu tư, hỗ trợ đặt lệnh cho khách hàng và hỗ trợ thực hiện các giao dịch liên quan đến chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng;

Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, chứng khoán phái sinh, kỹ năng sale, kỹ năng quản lý danh mục... để nâng cao khả năng tư vấn đầu tư và bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy

Có tinh thần học hỏi, chịu khó, mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng

Có khả năng giao tiếp tốt

Yêu thích và muốn tìm hiểu về lĩnh vực tài chính – chứng khoán

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa Hồng cao nhất thị trường 100 %

Được ký hợp đồng chính thức với lương cố định + Lương kinh doanh + Hoa hồng

Được định hướng nghề nghiệp trở thành Nhà môi giới Chứng Khoán chuyên nghiệp, với thu nhập dự kiến sau một năm: 20 – 30 triệu/tháng

Được tham gia các khóa đào tạo về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, chứng khoán phái sinh, kỹ năng sale và quản lý danh mục

Các bạn sinh viên đáp ứng được điều kiện của MBS sẽ nhận mức lương hỗ trợ 3.000.000 VND/tháng trong thời gian tập sự

Hưởng các chế độ đãi ngộ của công ty theo quy định, Du lịch trong nước và nước ngoài theo chương trình của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

