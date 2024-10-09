Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tư vấn các giải pháp Nhà máy thông minh (IIOT/MES/APS) cho khách hàng là các công ty sản xuất.

- Tư vấn và đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình quản lý/sản xuất cho khách hàng

- Kết hợp với đội ngũ kỹ thuật để tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng của khách hàng

- Làm việc với các nhóm kỹ thuật, nghiệp vụ của khách hàng để hiểu cơ sở hạ tầng công nghệ, xác định yêu cầu, xây dựng khung kiến trúc giải pháp và lộ trình thực hiện. (sẽ được đào tạo thêm về kiến thức nền)

- Hỗ trợ trong việc soạn thảo SOW, bao gồm xây dựng giải pháp và các hoạt động triển khai

- Phối hợp với đội ngũ Kinh doanh để thu thập các yêu cầu của khách hàng, phân tích nghiệp vụ và soạn thảo các đề xuất Kỹ thuật cho từng trường hợp cụ thể

- Chuẩn bị tài liệu giải pháp cho khách hàng cụ thể

- Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để chuẩn bị Demo và thực hiện Demo với khách hàng

- Chịu trách nhiệm quản lý dự án hoặc điều phối dự án khi dự án chuyển sang giai đoạn thực hiện

- Xử lý các công việc khác Quản lý giao

- Tham gia vào các khóa đào tạo và thi chứng chỉ tiêu chuẩn của hãng về sản phẩm, nghiệp vụ và quy trình để có thể duy trì kiến thức cần thiết

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Quản lý công nghiệp, Tự động hóa, Điện tử hoặc ngành liên quan;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vai trò Tư vấn triển khai phần mềm, ưu tiêu kinh nghiệm với các giải pháp APS/MES/PLM

- Hiểu biết về các loại hình sản xuất, các hoạt động điển hình như Continuous, Discrete, Lot/Batch là một lợi thế.

- Có khả năng làm việc với các sản phẩm và dự án khác nhau.

- Hứng thú làm việc với các công nghệ mới như: Nhà máy thông minh, IIoT, Cloud-based...

- Thông thạo tiếng Anh: có thể trao đổi, tương tác với khách hàng và đối tác nước ngoài

- Tư duy phân tích, logic và phản biện tốt, thái độ định hướng mục tiêu và kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích nghiệp vụ hoặc/và quản lý dự án là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm trong quản lý dự án hoặc điều phối viên dự án là một lợi thế.

- Kỹ năng sử dụng các ứng dụng văn phòng tốt, đặc biệt là Excel, Powerpoint.

- Các kỹ năng giao tiếp, viết, thuyết trình, cộng tác tốt.

- Thái độ làm việc cởi mở, tận tâm và nhiệt tình.

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Quyền Lợi

- Thu nhập: 15 - 25 triệu/tháng (gồm lương cứng + thưởng dự án). Với những ứng viên senior có thể đàm phán thêm

- Thưởng cuối năm 01 – 03 tháng lương căn cứ theo khả năng thực hiện công việc

- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành

- Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân, du lịch nghỉ mát hàng năm...

- Được trang bị máy tính, phụ cấp phí điện thoại, phụ cấp đi công tác, gặp gỡ khách hàng

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung, hiện đại, văn hóa đặc sắc. Có cơ hội làm việc với các đối tác quốc tế, các dự án và khách hàng lớn.

- Được đào tạo thêm chuyên môn. Cơ hội học và làm việc trong lĩnh vực công nghệ 4.0

- Tài trợ chi phí thi, học đối với 1 số chứng chỉ chuyên môn

- Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.

- Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài.

- Công ty đang mở rộng rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

