Tuyển Kinh doanh/Bán hàng TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Landmark 72, Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Chuyên viên tư vấn giải pháp ATTT (Presales Engineer)

Công ty An Ninh Mạng Viettel (VCS) là đơn vị tập trung thực hiện, nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các sản phẩm, giải pháp An toàn thông tin, đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ ATTT cho các tổ chức doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Mô tả công việc:

Nghiên cứu xu hướng công nghệ và thị trườngvề các dòng sản phẩm ATTT Nghiên cứu, tìm kiếm đối tác công nghệ quốc tế phù hợp với mô hình kinh doanh và danh mục sản phẩm của công ty Viết tài liệu, đánh giá độ khả thi của sản phẩm, giải pháp phù hợp với từng Khách hàng Thực hiện việc thuyết trình/demo về tính năng sản phẩm, giải pháp và dịch vụ. Khảo sát, đánh giá hiện trạng của khách hàng và tìm hiểu, làm rõ nhu cầu từ khách hàng. Lập hồ sơ đề xuất phương án kỹ thuật cho khách hàng. Tổng hợp giá đầu vào và tư vấn phươngán giá bán cho khách hàng.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Kiến thức: Có kiến thức tốt về lĩnh vực CNTT/ATTT và các sản phẩm ATTT như SIEM, Endpoint Security, SOC.... Kỹ năng: Có kỹ năng giao tiếp và thuyếttrình thành thạo bằng Tiếng Anh. Kinh nghiệm: Có trên 2 năm kinh nghiệmlàm việc tại vị trí tương đương trong lĩnh vực An toàn thông tin hoặc Công nghệ thông tin

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc với các hệ thống doanh nghiệp, ISP lớn, xử lý các bài toán khó và phức tạp Làm việc với nền tảng xử lý hiệu năng rất cao với thiết bị xử lý online, offline Nhận 16 ngày phép/năm Gói phúc lợi Tập đoàn 38.000.000/năm Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân của MIC (Hạn mức chi trả lên đến 600 triệu/năm) Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Hỗ trợ từ 50-100% chi phí dự thi các chứng chỉ và khen thưởng theo cấp độ chứng chỉ lên đến 05 triệu đồng Thư giãn 30 phút mỗi ngày với hoạt động Happy hours (16h-16h30) 02 phần quà Tết gửi tặng gia đình, người thân Tham gia các event Công ty: hoạt động Teambuilding hàng quý, Sinh nhật hàng tháng, Year End Party, nghỉ mát, ngày lễ 08/03, 20/10 (các chị em được nghỉ 1⁄2 ngày), ngày sinh nhật tập đoàn 01/06, v.v Tổ chức sinh nhật cá nhân: Phần quà và bánh sinh nhật từ phía Công ty Các hoạt động thể thao liên tục từ: câu lạc bộ Bóng đá, , Chạy bộ v.v..... Học hỏi và phát triển cùng cộng đồng chuyên môn hoạt động theo tháng/quý thông qua các buổi seminar, tech talk/sec talk

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

