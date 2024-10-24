Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Lập kế hoạch và chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Tư vấn các giải pháp tài chính tối ưu, thiết kế kế hoạch bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhất cho khách hàng. Hỗ trợ khách hàng trong làm claim bồi thường bảo hiểm. Phát triển thương hiệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.

Lập kế hoạch và chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Tư vấn các giải pháp tài chính tối ưu, thiết kế kế hoạch bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhất cho khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong làm claim bồi thường bảo hiểm.

Phát triển thương hiệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học/ Cao đẳng. Tuổi: 25-38 Yêu thích công việc kinh doanh, chăm sóc khách hàng và có nhiều mối quan hệ trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, bất động sản, du lịch và dịch vụ làm đẹp. Ngoại hình sáng, tự tin trong giao tiếp, phong cách chuyên nghiệp, ham học hỏi. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sales, ngân hàng, bảo hiểm....

Tốt nghiệp: Đại học/ Cao đẳng.

Tuổi: 25-38

Yêu thích công việc kinh doanh, chăm sóc khách hàng và có nhiều mối quan hệ trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, bất động sản, du lịch và dịch vụ làm đẹp.

Ngoại hình sáng, tự tin trong giao tiếp, phong cách chuyên nghiệp, ham học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sales, ngân hàng, bảo hiểm....

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM) - KÊNH ALPHA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12-15tr (không áp KPI) + commission tháng/ quý/ năm Quy trình đào tạo bài bản, sẽ có quản lý cầm tay chỉ việc trong thời gian đầu tiên làm quen với môi trường bảo hiểm. Lộ trình thăng tiến nhanh, rõ ràng sau 6 tháng. Cơ hội đi du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm Đào tạo liên tục với các khóa học kỹ năng quản lý, kỹ năng tư vấn tại Học viện AIA Ngoại Hạng.

Lương cứng: 12-15tr (không áp KPI) + commission tháng/ quý/ năm

Quy trình đào tạo bài bản, sẽ có quản lý cầm tay chỉ việc trong thời gian đầu tiên làm quen với môi trường bảo hiểm.

Lộ trình thăng tiến nhanh, rõ ràng sau 6 tháng.

Cơ hội đi du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm

Đào tạo liên tục với các khóa học kỹ năng quản lý, kỹ năng tư vấn tại Học viện AIA Ngoại Hạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM) - KÊNH ALPHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin