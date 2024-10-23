Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: S.PACE,102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn Khách hàng tiềm năng.
• Thiết kế và tư vấn các kế hoạch bảo hiểm phù hợp nhất để bảo vệ tối ưu cho Khách hàng.
• Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí.
• Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 22 tuổi – 35 tuổi.
• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên. (Đã có bằng tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp tạm thời)
• Ngoại hình và tác phong chuyên nghiệp.
• Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục và xử lý tình huống.
• Chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc, thái độ làm việc tốt, có khả năng thích nghi cao.
• Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp và có kinh nghiệm trong các ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng,... Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được tào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập cơ bản : 12 - 18 triệu/tháng + Thưởng doanh số: Tháng/Quý/Năm... Tổng thu nhập lên 20 triệu – 35 triệu/tháng.
• Trợ cấp khác (chi phí gửi xe, điện thoại): 900.000 VND.
• Được cung cấp công cụ làm việc (máy tính bảng) phục vụ công việc kinh doanh.
• Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe hàng năm.
• Được tham gia chương trình đào tạo bài bản, được hướng dẫn từ các quản lý cấp cao và những khóa học chuyên sâu để phát triển kỹ năng.
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng.
• Được tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước.
• Được làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, chuyên nghiệp & sáng tạo.
• Được làm việc với đội nhóm năng động, nhuyệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 29A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

