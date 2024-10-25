Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mục tiêu công việc:

Hỗ trợ khách hàng MB đạt được mục tiêu tài chính thông qua việc cung cấp lời khuyên và giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu cá nhân. Tương tác với khách hàng MB Digital Banking, phân tích nhu cầu tài chính và đề xuất các sản phẩm bảo hiểm từ MB Ageas Life.

Mô tả công việc:

Sự tham gia của khách hàng: Chủ động liên hệ và tương tác với các tập khách hàng tiềm năng đã được chọn lọc kỹ Phân tích nhu cầu: Đánh giá nhu cầu và mục tiêu tài chính của khách hàng tiềm năng, sử dụng dữ liệu để làm nổi bật những thiếu sót trong kế hoạch tài chính của khách hàng và đề xuất các giải pháp của MB Ageas Life Đề xuất sản phẩm: Trình bày và giải thích các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ MB Ageas phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng tiềm năng, đảm bảo họ hiểu rõ và đưa ra quyết định sáng suốt. Thực hiện bán hàng: Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự bằng cách trình bày, đàm phán và chốt doanh số hiệu quả, luôn đạt hoặc vượt mục tiêu bán hàng. Quản lý quan hệ khách hàng: Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, cung cấp hỗ trợ liên tục, giải quyết mọi mối quan tâm và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Theo dõi và duy trì: Lên lịch và tiến hành các cuộc họp theo dõi để đánh giá lại nhu cầu của khách hàng, cung cấp các dịch vụ bổ sung và đảm bảo sản phẩm luôn bền vững và duy trì khách hàng lâu dài. Tài liệu và báo cáo: Ghi chép chính xác các tương tác với khách hàng, hoạt động bán hàng và hành động theo dõi trong hệ thống CRM, đảm bảo tuân thủ các chính sách của công ty. Hợp tác: Làm việc chặt chẽ với Trưởng phòng BD và các thành viên khác trong nhóm để chia sẻ hiểu biết, chiến lược và phương pháp hay nhất nhằm nâng cao hiệu suất chung của nhóm. Phát triển chuyên môn: Liên tục cập nhật kiến thức về các sản phẩm tài chính, xu hướng ngành và các yêu cầu pháp lý và áp dụng kiến thức này để cải thiện dịch vụ khách hàng. Hành vi đạo đức: Tuân thủ mọi hướng dẫn về đạo đức và yêu cầu pháp lý, đảm bảo mọi tương tác và khuyến nghị với khách hàng đều được thực hiện với mức độ chính trực cao nhất.

