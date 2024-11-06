Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 35 Triệu

Mức lương 16 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 102C Nguyễn Văn Cừ, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn Khách hàng tiềm năng.

Thiết kế và tư vấn các kế hoạch bảo hiểm phù hợp nhất để bảo vệ tối ưu cho Khách hàng.

Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo yêu cầu của vị trí.

Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Khách hàng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 21 tuổi – 35 tuổi.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên. (Đã có bằng tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp tạm thời)

Ngoại hình và tác phong chuyên nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục và xử lý tình huống.

Chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc, thái độ làm việc tốt, có khả năng thích nghi cao.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp và có kinh nghiệm trong các ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng,... Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được tào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cơ bản : 16 - 20 triệu/tháng + Thưởng doanh số: Tháng/Quý/Năm... Tổng thu nhập lên 20 triệu – 35 triệu/tháng.

Trợ cấp khác (chi phí gửi xe, điện thoại): 900.000 VND.

Được cung cấp công cụ làm việc (máy tính bảng) phục vụ công việc kinh doanh.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và khám sức khỏe hàng năm.

Được tham gia chương trình đào tạo bài bản, được hướng dẫn từ các quản lý cấp cao và những khóa học chuyên sâu để phát triển kỹ năng.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 6 tháng.

Được tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước.

Được làm việc tại văn phòng hiện đại, không gian mở, chuyên nghiệp & sáng tạo.

Được làm việc với đội nhóm năng động, nhuyệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM

