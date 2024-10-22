Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu

Mức lương Đến 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 60 Triệu

Lập Danh sách Khách hàng tiềm năng; Xây dựng mối quan hệ với Khách hàng; Tư vấn sản phẩm bảo hiểm; Chăm sóc và hỗ trợ Khách hàng.

Với Mức Lương Đến 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực - Nhiệt tình - Ham học hỏi; Làm việc có kỷ luật; Luôn nỗ lực vượt qua chính mình.

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo Kỹ năng - Kiến thức tư vấn bảo hiểm; Nhận thu nhập dựa trên Doanh số không giới hạn; Nhận Bảo hiểm sức khoẻ + Ipad khi đạt chỉ tiêu doanh số; Tham dự các trip trong nước và quốc tế khi đạt chỉ tiêu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

