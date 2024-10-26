Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính thu nhập Tới 60 triệu Toàn thời gian

Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính thu nhập Tới 60 triệu Toàn thời gian

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

Mức lương
Đến 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 60 Triệu

Lập Danh sách Khách hàng tiềm năng; Xây dựng mối quan hệ với Khách hàng; Tư vấn sản phẩm bảo hiểm; Chăm sóc và hỗ trợ Khách hàng.
Lập Danh sách Khách hàng tiềm năng;
Xây dựng mối quan hệ với Khách hàng;
Tư vấn sản phẩm bảo hiểm;
Chăm sóc và hỗ trợ Khách hàng.

Với Mức Lương Đến 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực - Nhiệt tình - Ham học hỏi; Làm việc có kỷ luật; Luôn nỗ lực vượt qua chính mình.
Trung thực - Nhiệt tình - Ham học hỏi;
Làm việc có kỷ luật;
Luôn nỗ lực vượt qua chính mình.

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo Kỹ năng - Kiến thức tư vấn bảo hiểm; Nhận thu nhập dựa trên Doanh số không giới hạn; Nhận Bảo hiểm sức khoẻ + Ipad khi đạt chỉ tiêu doanh số; Tham dự các trip trong nước và quốc tế khi đạt chỉ tiêu.
Được đào tạo Kỹ năng - Kiến thức tư vấn bảo hiểm;
Nhận thu nhập dựa trên Doanh số không giới hạn;
Nhận Bảo hiểm sức khoẻ + Ipad khi đạt chỉ tiêu doanh số;
Tham dự các trip trong nước và quốc tế khi đạt chỉ tiêu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

