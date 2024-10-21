Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa OC số 2 Mai Anh Tuấn, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Trực fanpage, zalo của TMV, tư vấn các dịch vụ và chương trình sale phù hợp với khách hàng qua kênh offline tại TMV. 100% data có sẵn từ hệ thống - Trực số hotline của TMV, đặt lịch cho khách hàng. - Tiếp đón khách hàng trực tiếp tại TMV, giới thiệu, tư vấn các dịch vụ của TMV về filler, Botox, Messo... một cách chuyên nghiệp - Theo dõi, chăm sóc khách hàng được phân công phụ trách. Chăm sóc khách hàng hiện tại, phát triển khách hàng tiềm năng - Chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình trước, trong và sau khi khách hàng làm đẹp, cập nhật đầy đủ các thông tin khi chăm sóc vào phần mềm quản lý theo yêu cầu công ty và có báo cáo hàng tuần đến quản lý và các bộ phận liên quan. - Nhận lịch đặt hẹn và sắp xếp lịch cho khách đến làm dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có từ 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực Telesale, tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng, dịch vụ. - Ưu tiên các có kinh nghiệm về dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ. - Kỹ năng xã giao, tư vấn, thuyết phục tốt - Yêu thích công việc làm đẹp - Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện - Có nhiều cơ hội thăng tiến và học hỏi để nâng cao trình độ - Chịu được áp lực trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình khá trở lên

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7.000.000- 10.000.000 vnđ. Tổng thu nhập từ 10.000.000-20.000.000 vnđ

- Thưởng doanh số theo KPI, thưởng tháng, quý, năm, thưởng lễ Tết & lương tháng 13 - Phụ cấp bữa ăn: 40.000 VNĐ/ngày - Tip nhận 100% từ khách hàng - Được làm việc trong môi trường 5 sao, chuyên nghiệp. - Nhận đầy đủ các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT. - Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch quanh năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC

