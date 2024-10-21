Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44 - 46 - 48 - 50 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp đón - khai thác thông tin khách hàng Tư vấn cho khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ chuyên sâu về chăm sóc da, trẻ hóa da, … Hoàn tất thủ tục hồ sơ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng Hỗ trợ khách hàng tái khám sau điều trị Tham gia quay livestream, tiktok quảng bá thương hiệu Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm tư vấn về chăm sóc da, làm đẹp, thẩm mỹ Có đầy đủ kỹ năng: lắng nghe, thuyết phục, khả năng giao tiếp tốt, chốt khách, làm việc theo nhóm. Nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc. Ngoại hình ưa nhìm, cao 1.58m trở lên, làn da đẹp Thành thạo vi tính văn phòng. Giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế lớn Đảm bảo tính bảo mật tất cả thông tin về khách hàng của công ty.

Tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép, Lễ Tết theo quy định. Chế độ xem xét tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của Bệnh viện. Được tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng, chuyên môn, các chương trình đào tạo khóa học bên ngoài theo kế hoạch của Bệnh viện Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài Du lịch nghỉ mát hàng năm (Khách sạn tiêu chuẩn 4 – 5 sao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện) Thưởng Lễ Tết, sinh nhật nhân viên, ... Hỗ trợ chi phí ăn trưa hằng tháng Có thưởng cho nhân viên đạt danh hiệu xuất sắc / Best Seller hằng tháng, quý, năm Các chương trình quà tặng nhân ngày phụ nữ 8/3, 20/10, chăm lo cho con em cán bộ nhân viên như tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu. Cá nhân xuất sắc, quản lý xuất sắc sẽ có những khoản thưởng riêng và/hoặc thưởng một chuyến du lịch cao cấp nước ngoài. Các vị trí quản lý và quy hoạch quản lý được hỗ trợ đào tạo quản lý chuyên môn từ cấp trung đến cao. Tham gia các hội nghị Quốc tế về chuyên môn, quản lý. Các quyền lợi khác: nuôi con dưới 12 tháng tuổi, sinh nhật, đám cưới Các quyền lợi khác theo chính sách của Bệnh viện JW Hàn Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

