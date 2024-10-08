Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Láng Hạ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chuẩn bị, dịch tài liệu dự án, tham gia các cuộc họp với đối tác nước ngoài Hỗ trợ quản lý dự án Theo dõi, báo cáo tiến độ Liên lạc với các bên liên quan Hỗ trợ điều phối công việc Quản lý hồ sơ, tài liệu Hỗ trợ lập kế hoạch và kiểm soát chi phí

Chuẩn bị, dịch tài liệu dự án, tham gia các cuộc họp với đối tác nước ngoài

Hỗ trợ quản lý dự án

Theo dõi, báo cáo tiến độ

Liên lạc với các bên liên quan

Hỗ trợ điều phối công việc

Quản lý hồ sơ, tài liệu

Hỗ trợ lập kế hoạch và kiểm soát chi phí

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong một trong các lĩnh vực như: kiểm toán, tài chính, quản trị kinh doanh, tư vấn doanh nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh các trường: Học viện Tài Chính, Kinh Tế Quốc Dân, Đại học Ngoại Thương Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc. Chứng chỉ IELTS 6.5 hoặc TOEIC 750 trở lên

Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong một trong các lĩnh vực như: kiểm toán, tài chính, quản trị kinh doanh, tư vấn doanh nghiệp

Đại học trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh các trường: Học viện Tài Chính, Kinh Tế Quốc Dân, Đại học Ngoại Thương

Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc. Chứng chỉ IELTS 6.5 hoặc TOEIC 750 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15 - 20 triệu

Hưởng mọi quyền lợi theo quy định của Công ty (thưởng + phụ cấp, BHXH, phụ cấp, nghỉ phép, du lịch, training....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin