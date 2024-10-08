Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Láng Hạ, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chuẩn bị, dịch tài liệu dự án, tham gia các cuộc họp với đối tác nước ngoài
Hỗ trợ quản lý dự án
Theo dõi, báo cáo tiến độ
Liên lạc với các bên liên quan
Hỗ trợ điều phối công việc
Quản lý hồ sơ, tài liệu
Hỗ trợ lập kế hoạch và kiểm soát chi phí
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong một trong các lĩnh vực như: kiểm toán, tài chính, quản trị kinh doanh, tư vấn doanh nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh các trường: Học viện Tài Chính, Kinh Tế Quốc Dân, Đại học Ngoại Thương Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc. Chứng chỉ IELTS 6.5 hoặc TOEIC 750 trở lên
Có kinh nghiệm tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong một trong các lĩnh vực như: kiểm toán, tài chính, quản trị kinh doanh, tư vấn doanh nghiệp
Đại học trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh các trường: Học viện Tài Chính, Kinh Tế Quốc Dân, Đại học Ngoại Thương
Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc. Chứng chỉ IELTS 6.5 hoặc TOEIC 750 trở lên
Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 15 - 20 triệu
Hưởng mọi quyền lợi theo quy định của Công ty (thưởng + phụ cấp, BHXH, phụ cấp, nghỉ phép, du lịch, training....)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
