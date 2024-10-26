Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 290/26 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Công ty hỗ trợ sẵn data và laptop, chỉ làm tại văn phòng, không đi thị trường.
- Tiếp nhận DATA HOT LEAD (KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU) thực hiện cuộc gọi ra để tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm của công ty (Thực Phẩm Chức năng về sức khỏe, sắc đẹp, sữa dinh dưỡng,...)
- Giới thiệu các chương trình ưu đãi khuyến mãi của công ty đến với Khách Hàng
- Cập nhật thông tin trạng thái của khách hàng lên hệ thống để theo dõi thông tin giao nhận hàng
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo kiến thức về sản phẩm, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh khi tư vấn khách hàng
- Gửi báo cáo công việc lên cấp trên theo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở mảng Call center/ Telesale/ Bán hàng qua điện thoại/Trực tổng đài/ Tư vấn viên...
- Độ tuổi từ 20 – 35 tuổi (Làm fulltime không vướng bận việc học)
- Giọng nói lưu loát, rõ ràng, nhẹ nhàng, dễ nghe
- Biết sử dụng cơ bản tin học văn phòng cơ bản
- Chịu được áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc: 02 tháng hưởng 100% lương
- Lương cứng: Từ 8.400.000đ - 9.000.000đ/ tháng (LCB + Phụ Cấp) + Thưởng KPI hấp dẫn không giới hạn
Tổng thu nhập từ 15.000.000 - 25.000.000 VND/tháng hoặc có thể cao hơn tùy năng lực
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn và kĩ năng bán hàng
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết...)
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH

CÔNG TY TNHH LOVEHEALTH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2,3 Số 290/26 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

